美财政部宣布制裁古巴一家国有进出口公司

新华社华盛顿7月3日电（记者刘晨 刘品然）美国财政部3日宣布制裁古巴一家国有进出口公司，理由是该公司一直从委内瑞拉进口石油。

美财政部在当天发布的一份声明中说，被制裁的古巴金属进口公司是古巴国有公司，经营石油进出口业务，一直从委内瑞拉进口石油。作为交换，古巴继续对马杜罗政府“提供国防、情报和安全方面的支持”。

根据相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

美财政部还在声明中说，解除对意大利一家航运公司的制裁，因其已与委内瑞拉石油业“划清界限”。

古巴是委内瑞拉重要盟友。2017年以来，美国政府不断通过制裁等手段，加大对古巴、委内瑞拉的施压力度，委古等国强烈谴责美方做法。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自任“临时总统”，得到美国以及欧洲和拉美多国承认。为逼迫马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。

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