谷歌最挤地铁线路排行:阿根廷首都乌尔基萨线居首

手机软件“谷歌地图”根据用户反馈等因素发布世界最拥挤地铁和城铁排行榜，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯通勤铁路乌尔基萨线位居最拥挤线路之首。

在排名前十的最拥挤线路中，布宜诺斯艾利斯和巴西城市圣保罗各有3条上榜，分别占据第一至第四名，以及第六、第八名。法国巴黎地铁13号线的拥挤程度排名第五，日本东京中央线和日暮里-舍人线分别名列第七和第九，纽约地铁L线位列第十。

据美国有线电视新闻网2日报道，“谷歌地图”推出新功能“交通运输拥挤预测”时发布上述排名。这项新功能提供全球200多座城市的地铁和城铁拥挤状况预测，方便用户选择合适的乘车线路。

谷歌方面说，在分析整理用户2018年10月至2019年6月高峰时段（早6时至10时）匿名反馈的地铁或城铁拥挤情况后推出这项新功能。（袁原）【新华社微特稿】

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