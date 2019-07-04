韩国下调2019年经济增长预期

新华社首尔7月3日电（记者何媛）韩国政府3日将2019年韩国经济增长预期调整为2.4%至2.5%，比去年年底预测值下调了0.2个百分点。

韩国企划财政部表示，出口与投资不振，以及国际贸易局势前景不明是此次下调经济增长预期的主要原因。

数据显示，今年6月韩国出口额约为441.8亿美元，同比减少13.5%，已连续7个月下滑。尤其是占韩国出口总额约五分之一的半导体产业面临困境，半导体市场价格近来大幅下滑使相关企业利润锐减。

据韩国媒体报道，企划财政部官员认为，如果国会不能尽快批准追加财政预算计划，韩国经济增长预期或将进一步下调。韩国企划财政部今年4月提出总额近60亿美元的追加预算计划，以期提振内需并增加就业，但韩国国会至今尚未就该计划进行表决。

另外，此次下调经济增长预期并未考虑近期日本对韩国采取的出口管制等因素。日本政府近日宣布，将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。韩方表示将采取包括诉诸世界贸易组织在内的反制措施予以应对。企划财政部认为，这一事件不会对韩国经济增长趋势产生实质影响。

财政企划部3日还公布了一系列提振出口和投资的计划，包括为企业设备投资提供暂时性税收优惠和扶植重点出口产业等。

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