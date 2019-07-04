英国沃达丰开通5G服务

新华社伦敦7月3日电（记者金晶）英国沃达丰公司3日正式在7个城市为个人和企业开通5G服务，并将不久率先在英国、德国、意大利和西班牙四个欧洲国家推出5G漫游服务。沃达丰推出的5G服务部分采用了华为5G设备。
沃达丰首批开通5G服务的城市包括伯明翰、曼彻斯特、利物浦和伦敦等。沃达丰商业总监安妮·希恩表示，对于促进英国经济的发展，5G将发挥重要作用。沃达丰将致力于帮助顾客利用这一技术优势，使英国企业成为全球领导者。
华为高级副总裁张建岗告诉新华社记者，华为为能助力沃达丰在英国开通5G服务而感到骄傲。
沃达丰是继英国电信运营商EE公司5月30日在英国开通5G服务后第二家在英国开通5G服务的公司。
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