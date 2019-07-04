巴基斯坦欢迎美国将“俾路支解放军”列为恐怖组织

新华社伊斯兰堡7月3日电（记者刘天）据巴基斯坦媒体3日报道，巴外交部对美国决定把已被取缔的“俾路支解放军”列入“特定全球恐怖分子”名单表示欢迎。

巴外交部声明说，希望美国此举有助于压缩“俾路支解放军”的活动空间。声明还呼吁打击该组织的支持者和资助者。

巴外交部一名官员对当地媒体说，“俾路支解放军”被列入“特定全球恐怖分子”名单是巴基斯坦的重要胜利，有助于巴基斯坦在俾路支省重建和平。

另据报道，美国国务院2日宣布将“俾路支解放军”列为恐怖组织。

“俾路支解放军”经常在巴境内对安全部队和平民实施恐怖袭击。巴基斯坦政府于2006年宣布取缔该组织。

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