尼日利亚将签署非洲大陆自贸区协议

新华社阿布贾7月3日电（记者郭骏）尼日利亚总统府2日晚间发表声明说，尼日利亚将在即将举行的第12届非洲联盟特别峰会上签署非洲大陆自由贸易区协议。

声明说，尼日利亚将通过与有关各方正在进行的谈判，确保未来不受走私、倾销以及其他风险的负面影响。

据非盟委员会官方网站消息，第12届非盟特别峰会将于7日在尼日尔首都尼亚美举行。

非洲大陆自贸区协议今年5月30日正式生效。截至目前，非盟55个成员中，除尼日利亚、厄立特里亚和贝宁等3国外，52个成员已签署该协议，其中25个成员向非盟委员会递交了协议批准书。

尼日利亚迟迟未决定签署非洲大陆自贸区协议，主要是因为受到国内一些阻力的影响。尼日利亚总统布哈里2018年10月成立了一个委员会，专门评估签署非洲大陆自贸区协议对尼日利亚的影响。总统府声明说，该委员会在广泛征询国内各界意见和建议后，于上周向总统提交了评估报告，建议尼日利亚签署非洲大陆自贸区协议。

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