日本南部九州地区暴雨持续　60万人紧急避险

日本南部九州地区暴雨持续，当地政府3日发布警告，要求近60万人撤离到安全地带。

日本广播协会报道，九州岛南部一些地区6月29日至今累计降雨1000毫米，预期部分地区4日当天中午以前降水量可达350毫米。持续强降雨可能触发山体滑坡等灾害。

鹿儿岛县包括鹿儿岛市在内的三座城市近60万人接到撤离指令。

日本首相安倍晋三说，当地居民应采取提前避险等措施确保生命安全。他要求自卫队做好救援准备。

去年，暴雨在日本西部引发洪水和山体滑坡，220多人死亡，是日本36年来最严重的天气灾害。（郑彦驰）【新华社微特稿】

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