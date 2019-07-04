俄多种手段回应“海上微风－2019”多国联合军演

由美国和乌克兰主导的“海上微风－2019”多国联合军演7月1日在乌克兰南部和黑海水域展开。近日，俄罗斯采取了多种手段对联合军演予以回应。

综合俄国家防御指挥中心消息，俄近日已派遣“机敏”号护卫舰、“好奇”号警戒艇、“卡西莫夫”号反潜舰等船只对进入黑海水域的美国“卡尼”号驱逐舰、英国“邓肯”号驱逐舰以及加拿大“多伦多”号护卫舰等进行监视。此外，俄罗斯海航战机以及“棱堡”岸基导弹系统均进入了战备值班状态。俄军还全程对参演船只实施无线电跟踪。

除了上述措施外，俄黑海舰队近日发布消息称，该舰队的岸防导弹部队把岸防导弹系统移动到克里米亚半岛和靠近黑海的高加索地区的预定阵地，向海上目标进行了模拟导弹攻击。

俄黑海舰队还与俄南部军区空天军(空军)部队举行跨军种演习，演练保护克里米亚半岛重要海岸基础设施以及在海上反击假想敌舰队。

据乌克兰海军司令沃龙琴科透露，在“海上微风－2019”演习开始后，俄罗斯突然关闭了部分航行水域，致使多国指挥部修改了演习方案。

美国、乌克兰、英国、加拿大、土耳其、波兰等19个国家派出约3000名军人、32艘船只和24架飞机参加了“海上微风—2019”多国联合军演。俄外交部早前已发表声明称，在黑海进行联合军演是“危险的主意”，俄对此会做出回应。（记者 王修君）

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