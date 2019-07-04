美国“独立日小长假”乘机出游人数预计达230万人

综合媒体报道，预计约230万人计划于美国“独立日小长假”乘飞机旅行。

据美国财富网报道，今年美国独立日正逢周四(7月4日)，许多美国民众计划拼出“独立日小长假”出门旅行。“小长假”将从4日持续至7日，为期4天。据旅行服务商Hopper的一项研究数据显示，预计“小长假”期间将有超过1200万人乘机出行，其中，230万乘客的飞行目的是旅游。

该媒体报道称，美国亚特兰大、洛杉矶、芝加哥和达拉斯的机场将在“小长假”期间迎接大量旅客。预计亚特兰大将在本周末迎接超过63.3万名乘客。据美联社报道，芝加哥航空局称，预计4日将有160万名乘客抵达奥黑尔国际机场，49万名乘客抵达中途国际机场。

此外，据美国汽车协会(AAA)报道，“独立日小长假”期间，预计将有约4140万名司机驾车出行，同比增加4.1%，拥堵时间比往年增加近4倍。

该协会称，3日下午的下班高峰将遭遇旅游出行车辆。纽约、波士顿、西雅图等城市交通会出现严重的拥堵。此外，由于美国各大城市将于4日晚举行独立日烟花表演活动，预计当日中午至下午2时，城市交通堵塞情况将至峰值。该协会鼓励民众错峰出行。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)