伊朗浓缩铀存量突破上限引担忧

7月2日晚，欧盟外交和安全政策高级代表及法国、德国、英国三国外长发表联合声明，表示对伊朗宣布其低浓度浓缩铀存量已经突破上限感到极为忧虑，并呼吁伊朗扭转这一局面。

伊朗外长扎里夫1日表示，伊朗低浓度浓缩铀存量已经突破300公斤。这一限度是伊核协议允许伊朗储存低浓度浓缩铀的上限。扎里夫说，伊朗已经启动第二阶段退出伊核协议的进程。他还指责欧洲国家没有采取足够措施保障伊朗根据伊核协议获得的利益。

2018年5月，美国宣布退出伊核协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。从今年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。

欧盟下届领导人人选出炉

7月2日，欧洲理事会决定提名德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩担任下届欧盟委员会主席。同天还选举比利时首相夏尔·米歇尔担任下届欧洲理事会主席，提名国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德担任下任欧洲中央银行行长，提名西班牙外交大臣何塞普·博雷利·丰特列斯担任下任欧盟外交和安全政策高级代表。

上述决定由28个成员国领导人在当天的会议上作出，4位候选人中，德莱恩和拉加德是女性。德国总理默克尔在会后表示，在欧洲理事会的投票中，冯德莱恩的提名没有遭到反对。冯德莱恩于2013年12月出任国防部长，是德国历史上首位女性国防部长。拉加德当天发表声明说，她非常荣幸被提名担任欧洲央行行长，并决定在提名期间暂时卸任国际货币基金组织总裁一职。

埃及和法国举行联合军演

埃及军方7月2日发表声明说，埃及和法国军队当天在地中海开始为期数天、代号为“拉美西斯2019”的联合军事演习。

声明称，法国“戴高乐”号航母和“阵风”战斗机、埃及数艘护卫舰和F-16战斗机参加此次演习，“联合军演反映出埃及和法国紧密的军事伙伴关系”。埃及萨达特军事学院军事专家马姆杜·哈米德表示，埃法联合军演将“加强两国军队在新技术手段和现代战争条件下的军事合作”。

近年来，埃及与法国军事关系不断加强。2015年，埃及与法国签署合同，购买24架法国制造“阵风”战斗机。此外，埃及还从法国购买数艘海军舰艇。

俄罗斯试射新型反导导弹

俄罗斯国防部新闻局7月2日发布公告称，俄防空反导部队1日成功试射一枚新型反导导弹。试射在位于哈萨克斯坦境内的靶场完成，导弹飞行稳定，成功击中预定目标。

俄国防部指出，经过一系列试射后，该新型反导导弹的技术性能和打击精度都得到验证。

上月初，俄防空反导部队曾成功进行了一次试射反导导弹的任务。

防空反导部队是俄空天部队的一支重要力量，主要负责保护莫斯科免受来自敌方天空和太空的打击，并在俄早期预警雷达系统和航天器监测方面扮演重要角色。

（均据新华社电）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)