从外交新纪录看世界大势（望海楼）

在刚刚过去的6月，中国国家主席习近平接连4次出访，“一周一访”的快节奏，创造了新中国外交史上的新纪录。用国务委员王毅的话说，这4次重要外交活动紧密衔接、协调推进，实现了中国国际影响的再提升、外交总体布局的再完善、战略运筹空间的再拓展。

善弈者谋势。上述访问统筹双边与多边，兼顾周边与大国，涵盖发达国家和新兴市场及发展中国家，生动诠释了新时代中国特色大国外交的谋篇布局。俄罗斯之行引领中俄关系迈入新时代，推动国际合作踏上新征程，表明中俄深化互信协作的共识牢不可破，中国倡导互利共赢的信念坚不可摧。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦之行深化中国与中亚国家传统友谊，弘扬“上海精神”，推动“一带一路”合作提质增效，引领亚信为地区安全和发展作出更大贡献。朝鲜之行深化中朝高层战略沟通，赋予新时代中朝关系新内涵，为半岛政治对话注入新动力。日本之行高举多边主义旗帜，倡导伙伴合作精神，践行互利共赢理念，阐释共同发展主张，促进大国关系发展，为世界经济和全球治理明确方向。

谋势重在顺势。中国外交与时代潮流同向，与世界大势同步。当今世界，求和平、谋发展是时代潮流，促合作、图共赢是历史趋势。放眼全球，冷战思维、零和博弈仍被个别国家推崇，被一些势力信奉；单边主义、保护主义还有一定市场，妄自尊大、动辄对别国施压的情形时有出现。但逆历史潮流者，无论怎样处心积虑去谋势，最多也只能是短暂得势，终究会在世界大势面前失势。新时代的中国外交坚持推动和平发展，致力于促进开放融通，不断倡导和引领变革创新。习近平主席在历次出访中，积极倡导构建人类命运共同体，推动构建新型国际关系，呼吁各方坚持共商共建共享全球治理观，维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，共同促进多边主义和自由贸易，推动国际关系民主化，建设开放型世界经济，促进不同文明的交流互鉴。

顺势者得势。无论是国事访问，还是多边峰会场合，习近平主席阐释的系列主张和提出的众多措施，都得到积极反响。往访国领导人表示高度重视深化对华合作，将中方视为长久的朋友和真诚的伙伴，将继续把对华关系置于本国外交的优先方向。上合峰会与会领导人一致同意以“上海精神”为根本遵循，扎实推进安全、经济、人文等领域合作，维护国际关系准则，支持建设开放型世界经济。亚信峰会与会领导人高度评价习近平主席讲话精神，均表示将以这次峰会为新起点，继续践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，深化各领域信任措施合作。G20峰会与会各方普遍看好中国发展前景，认为习近平主席在峰会场合宣示的新一轮改革开放举措有诚意、有分量，高质量共建“一带一路”合作顺潮流、合民心，再次表明中国是世界经济增长的动力源，是全球共同开放的推动者，是各国拓展商机的大市场，将向国际社会提供更多机遇、释放更大红利。

习近平多次指出，当今世界正面临百年未有之大变局。大变局之“变”既带来巨大不稳定性不确定性，可能会让人一时感到眼花缭乱，看不懂、拿不准，也彰显时代潮流和世界大势的浩荡，更让追求和平发展者多一份自信与笃定，“乱云飞渡仍从容”。新时代中国外交既把握世界多极化加速推进的大势，又重视大国关系深入调整的态势；既把握经济全球化持续发展的大势，又重视世界经济格局深刻演变的动向；既把握国际环境总体稳定的大势，又重视国际安全挑战错综复杂的局面；既把握各种文明交流互鉴的大势，又重视不同思想文化相互激荡的现实。

中国外交因势而谋，应势而动，顺势而为，能符合、促进这个“势”的就多做，带着自信去做。中国外交在顺势、谋势之时也注重把握“度”，也就是分寸、火候。一“势”一“度”的配合，体现着新时代中国外交的格局、节奏和力道。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员）

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