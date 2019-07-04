第三十届世界大学生运动会开幕

本报那不勒斯7月3日电 （记者李硕、季芳）第三十届世界大学生夏季运动会当地时间3日在意大利那不勒斯开幕。中国大学生体育代表团当日上午在那不勒斯海港升旗广场举行了入村和升旗仪式，正式开启了本次大运会的征程。

上午11时，来自中国、哈萨克斯坦、瑞士等7个国家的大学生体育代表团聚集到升旗广场，中国男子篮球队、网球队和游泳队运动员身着红色队服集体亮相。截至3日，中国大学生体育代表团的10支队伍已分4批抵达那不勒斯，还有4支队伍将在4日抵达。

与奥运会、亚运会等国际综合性赛事的入村仪式奏各国国歌不同，世界大运会的升旗仪式统一奏国际大体联会歌，其目的是淡化国家和地区的概念，让运动员在世界大运会这个平台上以体育为媒介进行沟通和交流。

参加本届世界大学生夏季运动会的中国大学生体育代表团共343人，其中运动员198人，将参加本届大运会14个大项、144个小项的角逐。“大运会是一次在世界舞台上全面展示中国大学生精神风貌的机会，我们准备充分，希望取得好成绩”，中国大学生体育代表团执行团长、教育部体卫艺司司长王登峰表示，“希望运动员可以做中国文化的使者，在大运会传播中国文化；不论输赢，都要展示出中国年轻一代永不服输的精神；在大运会中体现集体主义的精神。”

中国大学生体育代表团在开幕式上的旗手是来自北京大学男子篮球队的队员王少杰，他在刚刚落幕的CUBA（中国大学生篮球联赛）总决赛当选最有价值球员。“担任代表团旗手，我的荣誉感和责任感油然而生。希望在大运会上能取得好成绩，享受这个大学生的盛会。”王少杰说。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 15 版）

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