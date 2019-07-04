中日科学家合作发现迄今最高能量的宇宙伽马射线

本报北京7月3日电 （记者吴月辉）记者从中国科学院高能物理研究所获悉：近日，中日合作西藏ASgamma实验团队利用我国西藏羊八井ASgamma实验阵列发现迄今为止最高能量的宇宙伽马射线，这些宇宙伽马射线来自蟹状星云方向，比此前国际上正式发表的最高能量高出5倍以上。相关观测结果将于7月下旬在国际学术期刊《物理评论快报》上发表。

蟹状星云是位于金牛座的著名超新星遗迹，距离地球6500光年左右，1054年我国宋朝的天文学家详细记录了该超新星爆发现象。此次中日合作实验团队发现了24个高能伽马射线事例，研究人员推断，蟹状星云是“银河系内天然的高能粒子加速器”，与目前世界上最大的人工电子加速器相比，电子加速能力至少高了上万倍。

据介绍，西藏羊八井ASgamma实验阵列位于海拔4300米的西藏羊八井，1990年一期阵列建成并开始运行，后来多次升级改造，在银河系宇宙线的探测研究方面获得了一系列重大发现。该实验由中科院高能物理研究所和日本东京大学宇宙线研究所共同主持。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 12 版）

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