继美国提出所谓“印太战略”之后，近日法国也不甘落后，加紧推进自己的“印太战略轴心”构想。

拉拢伙伴 介入印太

法国总统马克龙6月26日开启他的首次日本之行。据共同社报道，6月26日，日本首相安倍晋三在与法国总统马克龙的联合记者会上强调，“维持‘自由开放的印度-太平洋’是两国合作的最优先课题。”计划在印度-太平洋推进联合项目。

在今年6月举行的香格里拉对话会上，法国详细介绍了自己在印太地区的战略构想。据法国国防部网站介绍，法国的“印太战略”围绕四个优先事项构建，包括对话解决纠纷、贡献地区安保、支持各国自治和应对气候变化。

据悉，马克龙在去年5月就提出了以“巴黎-新德里-堪培拉”为轴心的“印太战略”，日本很可能被确定为法国的第三个关键伙伴。法国媒体解读称，马克龙此次访日想趁热打铁，尽可能拉拢日本支持其战略推进。

近年来，伴随着美国“印太战略”的推进，英法等国明显加强了对该地区的重视和投入。法国的雄心是通过推动包容、灵活的框架，让拥有共同利益的国家聚集起来，在具体问题上进行合作。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时表示，法国版“印太战略”可以追溯到奥朗德执政时期，法国一直想着在印太地区发挥影响力。法国国防部长曾在香格里拉对话会上高调表态，法国也是印太地区的重要一员。法国版“印太战略”的着眼点还是亚太，只不过趁着美国提出“印太战略”的热潮，把这个概念调整为“印太”，实际上是一个蹭热点的举动。

重塑地位 谋取利益

法国推进“印太战略”的动因是什么？

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院教授宋伟在接受本报采访时指出，首先，法国作为传统的欧洲强国，希望在国际舞台上重塑大国地位及维持全球影响力，谋求在印太地区不可或缺的位置；其次，法国可以通过太平洋地区海外属地的专属经济区谋取利益；最后，印太地区作为全球的政治经济发展的重心地区，一直以来都是法国外交政策的重点，法国致力于加强与印度、澳大利亚以及东南亚国家的双边合作，“印太战略”的推出正逢其时。

“法国总统马克龙上台之后，带着大国雄心在各个领域发力，想要打造出一片大国外交的天地。”崔洪建表示。

除了要在印太地区掌握更多话语权外，法国也希望通过“印太战略”与区域内国家增进生意往来。法国媒体指出，借助“印太战略”构想，法国可以向印太地区国家出口更多武器。据法媒称，2018年法国武器出口总额达91亿美元，与2017年相比增长30%，其中最大的一单就是与印度签署的出售36架“阵风”战斗机的合同。

崔洪建指出，未来印太地区将会成为全球经济中心，马克龙政府着眼于印太地区的发展前景，想要与其保持一定的经济联系，拓展法国在印太地区的海外市场、维护贸易投资。

捉襟见肘 障碍重重

据日本NHK电视台报道，法国国防部今年2月举行的记者会上宣布，3月到7月将在印度洋太平洋部署“戴高乐”号核动力航母、驱逐舰以及潜艇等6艘舰艇。日本媒体认为，此举意在增强法国在印太地区的存在感。

虽然法国在印太地区频频高调亮相“刷存在感”，但就此坐上“印太”战车并不容易。宋伟认为，相比法国，中、美两国的影响力和关注度更高，很大程度上抵消了法国在这一地区可能发挥的作用。

如今法国自身国力和影响力日趋衰退，在一些问题的处理上捉襟见肘。“法国推行‘印太战略’的主要障碍，在于能力和资源无法匹配这样全球性的战略目标。”崔洪建指出，毕竟法国本土与印太地区距离遥远，通过军舰演习来“刷存在感”成本较低，事实上，法国财政可能很难支撑在“印太战略”中进行真正的投入。

“目前经贸合作、互联互通是印太地区的发展主题，如果法国拿不出行之有效的合作方案，那么在这个地区最多也就是扮演一个边缘角色，不会对印太地区进行实质性的深度参与。”崔洪建分析称，在目前情况下，法国版“印太战略”可能只是“画饼充饥”。

(责编：袁勃)