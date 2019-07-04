希望理性客观看待中非合作（外交部发言人答记者问）

新华社北京7月3日电 （记者侯晓晨）外交部发言人耿爽3日在回应所谓非洲国家对中国“债务陷阱”逐渐提高警惕的言论时说，中非合作好不好，非洲国家和人民最有发言权。希望有关媒体理性、客观认识和看待中非合作。

有记者问：有媒体报道，中国同坦桑尼亚、肯尼亚等非洲国家的个别合作项目最近出现了一些波折。英国《经济学人》杂志近日刊文称，部分中非合作项目效益不尽人意，非洲国家对中国“债务陷阱”逐渐提高警惕。中方对此有何评论？

耿爽说，中国同广大非洲国家开展的合作项目众多，成功的案例不胜枚举。在此过程中，个别项目在市场化运作中出现一些问题是可以理解的。我们愿意在尊重非方意愿的基础上，同有关国家加强对话，友好协商，相信有关问题将找到妥善解决的方法。

他说，作为非洲国家的好伙伴、好朋友、好兄弟，中方始终根据非洲国家需要，致力于加强对非投融资合作，帮助非洲国家改善基础设施状况，加快经济社会发展，给非洲国家和人民带来了实实在在的好处。中国对非合作充分考虑非洲国家债务可持续性，历来通过友好平等协商，找到双方共同接受的方案。这也是中非合作为什么能得到非洲国家欢迎的根本原因之一。

“事实胜于雄辩，公道自在人心。中非合作好不好，非洲国家和人民最有发言权。”耿爽说，在前不久G20大阪峰会期间举行的中非领导人会晤以及在北京举行的中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议期间，非方领导人均高度评价非中合作成果，希望非中双方进一步加强在投融资等领域合作，为非洲实现互联互通和可持续发展作出更大贡献。南非、埃及和塞内加尔总统以及多位非洲国家外长均赞赏中方重信守诺、言出必行，对全面落实中非合作论坛北京峰会成果充满信心。

“我想，非方领导人有关表态代表的是广大非洲国家人民的心声，也是对所谓‘债务陷阱’的最有力回应。”耿爽说，我们希望有关媒体能够多听听这些声音，理性、客观认识和看待中非合作，不要再罔顾事实、随意猜测。

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