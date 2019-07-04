海外华媒，让中国声音更响亮

在南美洲西部，祖籍广东的孟可心已经扎根秘鲁20多年了。作为《公言报》总编辑，孟可心经常被问到一个问题：为什么他能留下来并坚持在华媒工作？一次又一次的回复中，孟可心的答案日益清晰，那就是他愿意通过华媒工作，为中秘文化交流捧出一颗“热心”。

“在秘鲁以及其他不少国家，人们对中国的了解在加深，从美食风光到中国制造，再到如今的中国方案、中国经验，中国的影响力不断提升，我们引以为傲。”孟可心说。在他眼里，随着信息时代的到来，海外华文媒体要与时俱进，以全媒体的方式，更好地讲述中国故事。

坚守海外甘当桥梁

马来西亚《海内外》杂志总编辑王菁野，此前曾任职于美国《拉斯维加斯时报》14年之久。在她看来，“那些十几年二十几年如一日坚守海外办华媒的人，都有着一份情怀，他们的付出实在太多，这是呕心沥血的付出。”

“在海外，更能被华侨华人所接受的，还是传统媒体加互联网的方式。”阿根廷华人在线、新阿根廷周刊副总编万学栋说，“传统媒体以及一些比较严肃的新媒体较好地发挥了桥梁纽带作用，在海外华侨华人心中更有公信力。”

20年前，“70后”南庚戌初到非洲，虽然语言不通，但凭着中国人特有的勤劳坚韧，白手起家投身华媒事业。南庚戌和妻子用复印机承担起博茨瓦纳第一份华文报纸的制作和发行工作。“我在电脑上做好word文档之后，打印出来，贴到A4纸上，A4纸再贴到A3纸上，我太太负责复印。”

经历20载风雨，南庚戌出版报纸，开办广播电台、电视台，如今已是非洲华文传媒集团董事长、环球广域传媒集团总裁，通过华媒向非洲朋友们呈现一个更加清晰的中国。

南庚戌深有感触地说，华文媒体始终是连结海外华侨华人和祖（籍）国以及当地社区的桥梁，这是毫无疑问的。尽管华文媒体在经营中遇到不少困难，但大家都表示不仅要坚持下去，还要办好。

把中国故事讲精彩

在非洲的20年里，南庚戌不断通过媒体传递中国声音。“我们在赞比亚有一个栏目，叫‘大使夫人讲故事’。我邀请中国大使夫人到电台直播间做客，每次讲一个故事，比如用英文讲《西游记》的故事，当地人听得津津有味。”

在海外最能吸引受众的是中国传统文化这块金字招牌。对此，孟可心深有体会，他说，中国的传统音乐、生肖文化、中医、剪纸艺术、象形文字演变、古代神话故事等，都深受欢迎。

孟可心认为，海外华媒的优势就是本土化、接地气，了解当地的政治、经济、社会、文化等情况，有着与当地媒体沟通的便利条件、有人脉。今年，孟可心与秘中文化中心合作，跟当地政府达成协议，在人气最旺的旅业、商业区举办中国汉字演变展览。“我希望能够让秘鲁人民了解中国汉字的演变，了解中华文化的博大精深。”

孟可心有一个好朋友，曾任职于秘鲁国家图书馆，他们全家都很喜欢中国传统故事。受此启发，孟可心最近又准备在秘鲁出版一本关于中国传统故事的书籍。

中国生动的现代故事也同样深受欢迎。在秘鲁，很多人好奇：中国的改革开放在短短40年间怎么取得这么大的成就？“我给他们一讲具体故事，他们不仅理解了，而且也从中国经验中学到了新东西。”孟可心团队还经常播放一些关于中国科技发展类项目、扶贫项目的节目，这些内容都很受当地人关注。

积极融入全媒时代

在王菁野看来，新媒体的崛起，给海外华文传统媒体带来了极大冲击，但是，“正当业界担忧新媒体崛起是压垮传统华媒的最后一根稻草时，那些老牌华媒仍在生存发展，并未出现大面积断崖式跌落。究其原因，是这些华媒向死而生，有着矢志不渝的坚守精神。更重要的是，这些华媒不再与迅速崛起的新媒体水火不容，而是积极转型融合。”

“在这个过程中，许多传统华媒建成了集纸媒、网媒、手机终端于一体的全媒体格局。这些华媒与华侨华人的生活无缝连接，成为他们生活的一部分。以《拉斯维加斯时报》为例，从婚丧嫁娶到促销求职等信息都会出现在媒体上，这些实用信息拉近了华媒与读者的距离，培养了一批忠实读者，这也是海外华媒生存和发展的坚实基础。”王菁野说。

南庚戌认为，要想办好海外华媒，传统媒体就要不断创新，应该发展“媒体+”。他举例说，比如“媒体+电影”，电影在民心相通方面能发挥重要作用，于是他策划了电影节，既拍电影，也放电影；还创办了非洲户外流动影院项目，自己开着车，到非洲各个国家去巡回放映，既放非洲电影，也放中国电影，“这样的融合效果非常好，大家乐意接受。”

孟可心认为，海外华媒必须跟上时代步伐，才能做好做大。“现在网络媒体的信息传播便利，而海外华文网络媒体可通过文字、视频，更迅速、更直观地把中国声音传递到海外，多语种、多媒体势在必行。”

7月9日，第四届海外华文新媒体高峰论坛将在云南丽江开幕，南庚戌很兴奋：“我期待跟海外华文媒体同行广泛结识，互相交流，融合发展，共同为讲好中国故事出力出彩。”

(责编：袁勃)