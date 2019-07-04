中国人权研究会在日内瓦举办“中国少数民族的人权保护”主题边会

新华社日内瓦7月2日电 （记者聂晓阳、施建国）在联合国人权理事会第四十一次会议举行之际，中国人权研究会2日在瑞士日内瓦万国宫举办“中国少数民族的人权保护”主题边会，向与会各国外交官和国际组织官员介绍中国新疆和西藏有关情况。

中国人权研究会理事、新疆师范大学政法学院院长陈彤在会上表示，新疆注重对少数民族权利的保障，社会发展和人权保障事业取得明显成效。在新疆全国人大代表中，少数民族代表占60%以上；1978年至2016年，新疆地区人均生产总值由313元增长至40427元，增长128.2倍；截至2016年年底，新疆有各类卫生机构15721个，医生5.1万人，高于全国平均水平。此外，新疆平均每530名穆斯林就拥有一座清真寺，公民正常宗教需求能够得到满足。

他说，新疆依法设立的职业技能教育培训中心是一个教育和挽救性质的机构，目的是对在极端主义和恐怖主义方面有违法、轻微犯罪和经过刑事处罚后依然有继续教育必要的三类人员进行教育转化，同英国反恐战略计划中的“早期干预”、法国的“去极端化中心”、美国的“社区矫正”以及联合国《防止暴力极端主义行动计划》中倡导的“特殊干预式教育”没有本质的不同。

他说：“这一机构完善了法治框架下的社会治理结构，为解决如何根除恐怖主义这一世界性难题提供了中国探索。”

在2日的边会上，中国人权研究会理事阿依帕尔·艾斯卡尔结合自己在农村做田野调查的发现，介绍了一些曾发生在她身边的宗教极端主义侵犯和践踏人权的事例。中国人权研究会理事、中央民族大学藏学研究院院长苏发祥则向与会者介绍了西藏宗教与藏传佛教活佛转世制度有关情况。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 07 版）

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