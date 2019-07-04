中华人民共和国和保加利亚共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，保加利亚共和国总统鲁门·拉德夫于2019年7月1日至7月5日对中国进行国事访问，并于7月1日至7月2日出席在大连举行的第十三届夏季达沃斯论坛。

访问期间，习近平主席同拉德夫总统举行会谈，国务院总理李克强、全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书分别会见拉德夫总统。两国元首就中保关系、中国—中东欧国家合作、中欧关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。为推动双边关系健康稳定发展，两国元首宣布将中华人民共和国同保加利亚共和国关系提升为战略伙伴关系。

一、双方强调，2019年是中保建交70周年，双方将保持高层交往，举办一系列庆祝活动。拉德夫总统祝贺中华人民共和国成立70周年。保方高度赞赏中国经济社会发展取得的巨大成就，衷心祝愿中国成功实现中华民族伟大复兴的中国梦。

二、双方一致表示，尊重彼此选择的发展道路，尊重对方主权、领土完整和核心利益。保方重申坚定奉行一个中国原则。

三、双方愿落实已签署的两国政府间共建“一带一路”谅解备忘录，秉持共商共建共享原则，推动各领域务实合作，高质量共建“一带一路”。

四、双方将继续推动港区合作，支持中国企业按照商业原则参与瓦尔纳港项目及其他项目合作。

五、双方高度评价两国在经贸领域取得的积极成果，一致同意进一步加强两国在贸易、投资、基础设施建设、中小企业、电子商务等领域的务实合作。

六、双方愿充分发挥两国政府间经济合作联委会机制的宏观指导作用，推动双边贸易和双向投资。双方将继续为企业提供开放、透明的投资营商环境，保障两国企业的合法权益。中方欢迎保方参与2020年11月在上海举办的第三届中国国际进口博览会。

七、双方将继续提升农业生产和加工、农业科技等方面合作水平，深化农业投资合作，推动农产品贸易发展，鼓励和支持企业参加在两国举办的农业展会和交易会。双方积极评价两国海关检验检疫合作并将继续提升合作水平，中方欢迎更多符合中国检验检疫标准的保加利亚优质农产品进入中国市场。

八、双方同意扩大在文化、旅游、地方等领域的合作，增进两国人民的交往和友谊。双方重视两国教育和科技合作，将继续深化学生流动、语言教学、高校科研等方面合作，支持两国研究机构、企业和其他组织在双方商定的优先领域开展联合研发合作，鼓励共建联合实验室或研发中心，促进科研成果商业化和产业化。

九、双方一致认为，中国—中东欧国家合作为中保关系发展提供了重要平台，是中欧全面战略伙伴关系的有益补充。双方将继续支持并推动中国—中东欧国家合作深入发展。

十、双方重申支持中国—欧盟全面战略伙伴关系，支持全面落实《中欧合作2020战略规划》并制定新的合作议程，支持“一带一路”倡议与欧盟欧亚互联互通战略对接。

十一、双方将致力于共同维护以多边主义和国际法为基础、以联合国为核心的国际体系。双方主张尊重《联合国宪章》宗旨和原则以及国际法和国际关系基本准则，愿加强在联合国等国际组织中的协调与合作，共同促进维护世界和平与发展。

十二、双方愿加强在亚欧会议框架下的协调合作，推动亚欧经贸和互联互通合作取得务实成果。

十三、双方将致力于构建开放型世界经济，坚定支持以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义。

（新华社北京7月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 03 版）

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