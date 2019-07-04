普京签署有关暂停履行《中导条约》法案

新华社莫斯科7月3日电 （记者张骁）俄罗斯媒体3日报道说，俄总统普京已经签署了有关暂停履行《中导条约》的法案。
普京5月30日向俄国家杜马（议会下院）提交有关暂停履行《中导条约》的法案，俄国家杜马和俄联邦委员会（议会上院）上月先后通过了此法案。法案还规定俄罗斯恢复履行《中导条约》的决定应由国家元首做出。
美国国务卿蓬佩奥今年2月1日宣布，由于俄罗斯长期违反《中导条约》规定，美方将暂停履行条约义务，启动为期6个月的退约程序。3月4日，普京签署命令暂停履行《中导条约》。
美国和苏联领导人1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。
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