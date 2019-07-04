欧盟机构领导人选艰难出台

经过长达3天的艰难磋商，欧盟28国领导人7月3日终于就欧盟下届领导职位人选达成一致。欧洲舆论普遍认为，本次欧盟特别峰会成为“史上最长”，反映了各方围绕欧盟新领导层人选的博弈异常激烈。然而，名单能否最终通过欧洲议会仍存在不确定性，这凸显了欧盟成员国内部的分歧短期内难以消弭。

经过“马拉松式”的艰难磋商，来自意大利的欧洲议会议员大卫·萨索利7月3日在第二轮投票中胜出，当选欧洲议会新一届议长。7月2日晚，欧洲理事会决定提名德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩担任下届欧盟委员会主席，同时选举比利时首相夏尔·米歇尔担任下届欧洲理事会主席，提名国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德担任下任欧洲中央银行行长，提名西班牙外交大臣何塞普·博雷利·丰特列斯担任下任欧盟外交和安全政策高级代表。

根据欧盟议事规则，被欧洲理事会提名的4人中仅有米歇尔可直接就职，其他3人还需经过一定程序，其中最重要的欧委会主席一职需要欧洲议会投票表决通过。从名单公布后欧洲议会各党团的反应看，冯德莱恩能否最终成为下一届欧委会主席似乎还存在些许变数，如果她不能通过表决，可能使整个欧盟新领导层人选方案作废。

今年5月26日，第九届欧洲议会选举落下帷幕。根据日程安排，在6月20日至21日举行的欧盟峰会上原本应该完成欧盟新一届领导人选提名程序。然而，由于各方意见难以统一，这次会议无果而终。德、法、西、荷四国领导人在二十国集团领导人大阪峰会期间曾拿出一份“大阪协定”。媒体披露的内容显示，该方案提名欧洲议会第二大党团社会党党团“领衔候选人”、现任欧委会第一副主席的荷兰人蒂默曼斯出任欧委会主席，而此前被外界看好的欧洲人民党党团“领衔候选人”、德国人韦伯则被提名出任接下来的两届欧洲议会议长。方案同时提名一名来自中东欧国家的女性政治家担任欧洲理事会主席，并将欧盟外交和安全政策高级代表“划归”欧洲人民党党团。

这一方案一经公布便遭各方反对。匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克等中东欧国家则坚决反对蒂默曼斯出任欧委会主席。由于各方争执不下，法德等国又推出第二套方案。新方案经过一番讨价还价后终于在此次欧盟特别峰会上获得通过。

分析认为，欧盟新领导层人选名单之所以如此“难产”，皆因欧盟内部利益诉求太过繁杂：不仅要平衡欧洲议会各党团间的利益，还要顾及性别平衡（至少要有一名女性）；既要平衡成员国政党与欧洲议会党团的利益差异，又要平衡新老欧洲、南北欧洲的矛盾，同时还要兼顾大国与小国以及大国之间的不同利益诉求。

欧盟新闻网站“欧盟动态”分析认为，这个在时间压力下达成的方案很有可能在欧洲议会遭遇新的诘难，欧洲各政治势力围绕欧盟领导层人选的明争暗斗还会继续下去，即便新名单最终获得通过，新一届欧盟领导团队也面临着如何消除联盟内部各方分歧的艰巨任务。

（本报布鲁塞尔7月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 17 版）

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