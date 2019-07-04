联非达团称赞中国维和部队为维护达尔富尔和平稳定做出巨大贡献

本报喀土穆7月3日电 （记者苏航）联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）特别代表马马波罗2日高度评价中国维和部队为维护苏丹达尔富尔和平稳定所做巨大贡献，称赞中国直升机分队成为保障联非达团整体运转的坚强后盾。

当晚，中国驻苏丹使馆为即将轮换回国的联非达团中国维和直升机分队举行送行招待会。马马波罗代表联非达团对维和直升机分队的敬业付出表示衷心感谢。他认为直升机分队在兵力运送、后勤补给及执行各类急难险重任务方面表现杰出，成为保障联非达团整体运转的坚强后盾。

中国驻苏丹大使马新民表示，中国驻达尔富尔维和直升机分队于2017年8月部署，是中国第一支部署海外的直升机分队。两年来，分队积极参与达区维和行动，严格履行维和与建和责任，同时积极投身公益事业，既彰显出中国致力于维护国际和平与安全的大国担当，也展现了中苏两国的深情厚谊。

苏丹武装部队司令代表伊兹丁少将表示，中方派遣直升机分队参与联非达团维和行动，为实现当地和平稳定发挥了重要作用，苏方对此深表感激。苏中两国长期友好，今年是苏中建交60周年，苏方愿不断深化两国务实合作交流。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 17 版）

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