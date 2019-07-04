小文创见证中国大发展

工作人员向越南观众展示颇具中国特色的文创产品。

本报记者 刘 刚摄

“文化产业与旅游发展及推广”展览暨研讨会7月1日在越南首都河内开幕。展览展出了由中国广西5家博物馆研发的200多款文创产品，让越南观众有机会了解中国历史文化、民族文化、山水文化和城市文化。研讨会上中越专家围绕文化与旅游融合发展等议题深入交流。

此次活动由中国文化和旅游部、中国驻越南大使馆、越南文化体育与旅游部主办，由河内中国文化中心、广西壮族自治区文化和旅游厅、越南国家图书馆承办。

中国文化和旅游部副部长李群在展览开幕致辞时表示，中越两国地缘相近、文脉相通，人文交往历史悠久。两国在文化产业、艺术教育、文化遗产、旅游等各个领域开展了全方位的交流与合作，不断为两国全面战略合作伙伴关系发展注入新动力。

灿若红霞的三角梅、美如霓裳的紫荆花……展览现场的观众仿佛置身于广西的花海之中。更令观众惊奇的是，紫荆花不但可以“绽放”在古色古香的团扇上，还能“幻化”成胸针和吊坠。同样，以三角梅为创作灵感的手机环、钥匙扣等精巧的文创产品，方便人们把美丽风景紧握手中。

广西大塘龙、大石南宁龙的化石令人震撼，但以它们为蓝本制成的玩具萌态十足。广西的民族建筑也被制成木质立体拼图，挑战小朋友的想象力和动手能力。

在以广西铜鼓为题材的展台前，河内国民经济大学大四学生丁青玄被一件件精美的文创产品深深吸引：“在我印象中，铜鼓是厚重的文物，没想到铜鼓还能成为茶盘、茶叶罐。铜鼓以一种全新形式融入人们的日常生活，非常有创意。”

研讨会越方发言嘉宾、越南国家博物馆工作人员阮氏定2018年曾到中国福建参加博物馆及相关产品与技术博览会，对中国文创产业的发展成就印象深刻：“文创产品是传播传统文化的全新载体，中国的文创产业不但创造了经济效益，更让传统文化迸发出新活力。”丁青玄认为，给人们带来无限惊喜的小小文创产品，正见证中国的大发展。

“此次展出的200余款文创产品，在服务广大游客的同时，也让博物馆离百姓的生活更近。中国将传统文化与旅游产品完美结合，值得借鉴。”越南文化体育与旅游部副部长郑氏水表示。

河内中国文化中心主任陈运发在接受本报记者采访时表示，文化是文创产品的灵魂，中越两国的文化底蕴深厚、各具特色，这是发展文创产业的优势。包括广西在内的中国各地，在文创产业的探索与开发方面积累了丰富经验。希望通过与越南同行深入交流，助力五彩斑斓的越南文化以文创产品的形式传播得更广，为越南经济社会发展作出贡献。

（本报河内7月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 17 版）

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