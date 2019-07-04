日前，中美两国元首在日本大阪举行会晤，双方同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。近日出席中共中央对外联络部活动的外方人士纷纷表示，中美两国元首举行会晤意义重大，双方按照两国元首确定的原则共识，在平等互利的基础上通过对话磋商解决分歧，这符合中美双方共同利益，也有利于世界经济健康发展。

老挝人民革命党中央委员、国会副主席宋潘·平坎米认为，中美两国元首此次会晤达成共识，美方表示不再针对中国出口商品加征新的关税，这是解决分歧最好的途径。他赞同中美双方为解决争端继续进行磋商，并希望两国进行平等互利的磋商，切实维护两国人民利益，推动世界经济向前发展。

习近平主席指出，中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。土耳其正义与发展党外事部副部长布尔汗·卡亚图尔克认为，这体现了中方对发展中美关系的高度重视和极大诚意，显示出一个大国对维护国际社会和平稳定的责任感。美方应与中方相向而行，多做有利于两国和国际社会共同利益的事情。

“中美两国元首同意，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。这对于两国、对于全世界而言都是重大利好消息。我们表示欢迎和支持。”博茨瓦纳民主党总书记穆坡·巴洛皮说，“中美应该成为合作伙伴，这符合中美双方的共同利益，也将为国际社会带来更多稳定性。”

巴拉圭国家共和党主席竞选运动前负责人、巴拉圭建筑业商会前会长路易斯·恩里克·巴赫·奥尔蒂斯表示，中美两国元首及双方工作团队开展持续对话非常重要，这有助于促进世界经济发展。

卡亚图尔克表示：“中美双方的分歧终归是要通过对话磋商解决，但磋商应该是平等的，体现相互尊重。我们支持中美通过平等磋商解决各自合理关切。”在他看来，单边主义和贸易保护主义行径是国际社会无法接受的。任何国家都是国际社会中重要的成员，国与国相互尊重是重要准则，中美两个大国尤其需要如此。平等相待是互惠互利的前提，国际社会应当共同遵守并且维护这个准则。

伊拉克巴德尔组织中央协商委员会委员侯赛因·苏尔塔尼表示：“我们支持中美把对话的势头保持下去。双方应该照顾彼此核心关切，不能一方压着一方谈，更不能漫天要价。”

巴洛皮认为，世界比以往任何时候都更需要坚持和倡导多边主义。习近平主席提出要完善全球治理，这展现了中国领导人的远见卓识。中国高举多边主义旗帜，倡导伙伴合作精神，发挥了负责任大国的作用，“我们坚定地与中国站在一起”。

奥尔蒂斯认为，中国是多边主义的倡导者，中国立场得到了包括巴拉圭在内的广大发展中国家的广泛支持。

“改革开放以来，中国取得了巨大的发展成就，也一直努力帮助其他国家民众过上好日子。”巴洛皮表示，“我更加理解和认同中国‘以人民为中心’的发展理念。”

宋潘高度评价中国共产党带领人民摆脱贫困、实现乡村振兴的伟大成就，他认为这将成为老挝党和政府在领导农村发展和脱贫攻坚中的宝贵经验。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)