寻求全球化新时代的共赢之道

仲夏时节，黄海之滨，为期3天的第十三届夏季达沃斯论坛7月3日在大连落下帷幕。本届夏季达沃斯论坛备受瞩目，再次成为世界关注的焦点。论坛以“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”为主题，共举办企业家对话会、专业分论坛等200余场。来自90多个国家和地区的2000余名政商界领袖、学界专家和媒体代表汇聚于此，激荡思想之力，探究时代新题。

在世界经济前行的十字路口，在国际体系变革的关键阶段，本届论坛深入研讨经济全球化问题，探讨技术引领、经济变革、责任担当，聚焦5G、全球化、人工智能、气候变化、无人驾驶汽车等热点话题。论坛上，与会嘉宾积极评价中国坚定不移推动全方位对外开放，对全球经济发展中的中国动能、中国方案充满信心与期待。

给世界经济带来信心和动力

在世界经济面临诸多系统性风险的背景下，中国经济呈现出的稳定增长态势给世界经济带来信心和动力。

“塑造中国未来金融业”“中国经济前景展望”“‘一带一路’的未来”……本届论坛上，与中国经济相关的分论坛总是座无虚席。清华大学国家金融研究院院长朱民指出，中国拥有世界上最完备的制造业产业链，这是中国最核心的竞争力。“过去几年，中国制造从一般产品迈向高质量产品的速度很快，正在全面智能化和自动化的挑战中迎来制造业进一步升级的机遇。”中化集团董事长宁高宁则认为，中国企业进入理性发展阶段，更加注重产业规划、研发和国际化布局。

“这不仅是一次国际论坛，更重要的是它在中国举办。”世界经济论坛大中华区首席代表艾德维表示，中国每天都有大量新事物涌现，例如新的商业模式、新的智能项目等，有很多可以与世界分享的东西。“各国期待倾听中国声音，期待与中国深入对话。”

“中国已经成为全球经济增长的重要引擎，与全球经济相互依存、相互促进。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正对本报记者表示，今年是新中国成立70周年，“中国为进一步扩大开放作出了一系列努力，这不仅能为中国经济带来更多活力，更能让中国经济更好地融入和点亮全球经济”。

麦肯锡全球管理合伙人凯文·斯奈德指出，中国不仅是全球重要的供应商，还是全球重要的消费市场和资本流入国。“更为难得的是，中国不仅追求自身经济的高质量发展，还能助力更多发展中国家抓住经济全球化的机遇。”波士顿咨询公司全球主席汉斯·博克纳对本报记者说，中方在二十国集团领导人大阪峰会上宣布进一步扩大开放的五项重大举措，这将有力促进和带动全球经济增长。

让科技创新惠及全球发展

走进5G信号覆盖的会场，虚拟现实（VR）眼镜、3D摄影、生物识别镜……创新技术随处可见，创新体验令人激动。“自动驾驶汽车的未来”“探索发现：大数据测绘”“制定你的人工智能（AI）战略”等诸多科技主题对话更是火爆异常。

人工智能、物联网、区块链、量子物理、虚拟现实……第四次工业革命的发展速度更快、传播范围更广，是一次影响更为深远的全球化进程。全球化新时代，如何加快新技术的创新与采用、减少新技术对社会的负面影响、确保技术成果惠及所有人，是论坛各界人士关心的重要内容。与会人士积极称赞，近年来，中国在创新和科技领域为全球科技治理、促进全球发展作出了突出贡献。

“过去10到15年间，中国在世界科学舞台上快速崛起，并于2016年超过美国成为拥有科研人员最多的国家。”《自然》杂志主编马格达莱纳·斯基珀表示，自2012年至今，中国对自然指数的贡献增长了75%。“这并不令人意外，这得益于中国深入实施创新驱动发展战略，不断推动科技创新与产业发展密切结合。”

“第四次工业革命恰逢其时，中国的创新创业已经形成浪潮。”中国科学技术发展战略研究院院长胡志坚认为，通过共建“一带一路”，中国还在帮助其他国家建设数字基础设施，使其更好地融入全球网络，激活更多创新价值。

“墨子号”上天、国产大飞机C919下线……在创纪录的时间内，中国在创新和科技领域取得了令人瞩目的成就。欧洲研究委员会主席让—皮埃尔·布吉尼翁对本报记者表示：“任何人都不能忽视中国在科技创新领域的快速发展步伐。科学发展意义深远，我们应打造开放的交流环境，促进国家间技术交流合作。”

携手推动绿色可持续发展

在本届论坛的每个角落，人们都能切身感受到绿色行动和绿色理念：绿色环保的装修材料、电动车保障绿色交通、环保餐盒和可回收材料制成的垃圾桶……与会人士纷纷表示，推动实现绿色和可持续发展是世界各国的共同命题，需要各方相向而行、携手合作。

在为数众多的环境和可持续发展话题中，关于“绿色‘一带一路’”的讨论备受关注。中国在绿色发展上的成功经验，受到国际社会的普遍欢迎。中国生态环境部副部长赵英民表示，目前生态环境部已经与33个参与共建“一带一路”的国家签署了双边生态环境合作文件。“一带一路”绿色发展国际联盟已经将包括达沃斯论坛在内的130多个机构确定为合作伙伴。

“一带一路”绿色发展国际联盟于今年4月正式成立，为“一带一路”绿色发展合作打造了政策对话和沟通平台、环境知识和信息平台、绿色技术交流与转让平台。中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，绿色可持续发展需要全球协作，绿色“一带一路”建设有望成为未来最大的平台。

“中国正在加速推行垃圾分类制度，这是一个良好的开端。”丹麦皇家科学院院士、嘉士伯基金会主席弗莱明·贝森巴赫对本报记者表示，中国长期投入教育和研发领域，在科学和创新方面的成就举世瞩目。科技创新和绿色发展相辅相成，是中国实现高质量发展的重要组成部分。

“中国在太阳能技术和低碳交通领域走在世界前沿。”汉斯·博克纳认为，目前，中国在可持续发展方面处于世界前列。中国提出高质量发展和建设环境友好型社会，种种政策都向世界释放出令人欣喜的信号。

本届夏季达沃斯论坛，再次见证了中国的责任与担当，与国际社会一道引领经济全球化朝正确方向发展，寻求全球化新时代的共赢之道。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)