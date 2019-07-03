中国—中东欧国家博览会中国电工赢波兰展商称赞

6月12日，为期5天的中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会结束。展会保电负责人浙江宁波市鄞州区供电公司的卢劼也终于松了一口气。

一个月前，他还在家里享受劳动节最后假期时，领导一个紧急电话过来：首届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于6月8日至12日在宁波鄞州国际会展中心举行。卢劼任务是展会现场保供电的值长。

会展中心占地面积44.4万平方米，总建筑面积达14万平方米，共有8个展馆，包含30多个配电房。5年工作经历的他，虽说经历过G20峰会等保电，但作为这种国家级重要展会保电的负责人，对卢劼来说还真是头一回。

面对“保电工作零差错、保电客户零闪动、保电设备零故障、保电服务零距离”的目标，卢劼制定保供电方案、明确排查内容、编制“一馆一册”等，哪一步都不得出错。

卢劼手机电话几乎没停过，他已经习惯随身携带充电宝，一天充上好几次。

5月初，在对会展中心进行前期排摸检查时，卢劼发现7号场馆的末端动力箱ATS无法正常使用，时好时坏。若发生停电故障，将严重影响供电可靠性。排查后，他发现了50个老化较严重、需要更换的电缆头。但明确了电缆头更换和试验的工程量，又一个问题横在眼前：博览会开幕前仍有日常展会要用电而更换电缆头则需要断电，对日常展览会有很大影响。

卢劼制定了“三段走”计划，确定每日工作内容，将更换工作安排在了深夜和清晨。既更换了电缆头，又成功避免了施工对展会日常工作带来的影响。

在会展开幕前的一天晚上10点多，卢劼在8号馆的高压配电房内做完最后巡视，正准备出发回家，发现场内还有展商正在布置摊位。看到卢劼的穿着和工具包，其中一位展商眼前一亮，上前用生硬的普通话向他求助。

展商是从波兰过来的，卖的是蜜蜡产品。在布置的时候，展览柜自带的电线插头一插上插座突然就没电了。经过十几分钟的排查，卢劼终于找到了故障原因：由于运输问题，展览柜的电线上有一处破损，一连上电就产生了短路，导致了跳闸。经过二十分钟，电线替换完成，展柜终于亮起来。

6月8日到12日的博览会，供电保障一切顺利。会展结束后，他特意抽空去了趟波兰展馆，买了块蜜蜡。波兰馆的展商还记得他，不仅给他打了折扣，还拉着他的手不住称赞：“电，技术好，很棒！”（张灵 郑之超）

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