利比亚一难民收容所遭空袭造成170余人死伤

新华社开罗7月3日电 的黎波里消息：利比亚首都的黎波里东部一处难民收容所3日凌晨遭遇空袭。截至目前，空袭已造成44人丧生、130人受伤。

利比亚民族团结政府卫生部官员证实，空袭造成大量人员伤亡。据联合国驻利比亚有关机构统计，空袭造成的死亡人数已达到44人。

利比亚民族团结政府发表声明，指责利比亚“国民军”发动此次野蛮空袭。声明还呼吁联合国调查空袭真相，并采取坚决措施制止此类侵犯行为。

联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆随后也发表声明，谴责此次空袭。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部另建政府，并与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部、南部主要城市及部分西部城市。

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