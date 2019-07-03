新华国际时评：中美重要共识提振全球信心

新华社北京7月3日电 题：中美重要共识提振全球信心

新华社记者乔继红

中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤，同意重启经贸磋商。这样的结果顺应两国民意，符合国际社会期待，不仅利好中美，也向国际社会发出积极和正面信号，有力提振了全球信心。

中美两国元首会晤达成重要共识，同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。双方宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。国际社会普遍认为，这些重要共识传递了互利合作的积极信号，将中美经贸问题重新引上对话磋商的正确轨道。

对中美同意重启经贸磋商，在经贸摩擦中备受煎熬的美国农场主和农业团体第一时间表示欢迎。伊利诺伊州玉米和大豆种植户道格·马丁高呼这是一个“好消息”。美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇说，中美元首共识将美国从新一轮加征关税的边缘拉回，美国零售商和消费者值得为此高兴。

作为全球前两大经济体，中美之间互动的影响远超双边范畴。中美加强协调合作是国际社会的普遍期待。此次中美经贸磋商重回正轨，有利于缓解美方挑起的经贸摩擦造成的市场焦虑情绪，为再次来到十字路口的世界经济注入稳定性和正面预期。

受中美共识利好带动，投资者信心大幅提振，多国主要股指应声上扬，全球主要媒体给予正面评价。日本《读卖新闻》评论说，中美元首共识“对防止世界经济失控具有重要意义”。德国《商报》认为，中美向世界发出了“善意信号”。美国《华尔街日报》则说，中美贸易战“停火”让承压已久的全球市场获得喘息之机。

中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。中美虽然存有一些分歧，但双方利益高度交融，合作领域广阔。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，中美只有选择合作才真正“符合常理”。

人们有理由相信，只要双方按照两国元首确定的原则共识，牢牢把握双边关系发展正确方向，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，妥善解决两国关系现有及可能出现的各种问题，就有望推动中美关系行稳致远，更好造福两国，惠及世界。

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