外交部驻港公署官网3日发布消息，驻港公署负责人就英国外交大臣涉港错误言论向英方提出严正交涉。全文如下：

我们对英国外交大臣多次发表错误涉港言论表示强烈愤慨，公署负责人已经就此向英国驻港总领馆负责人提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对。

暴力就是暴力，犯罪就是犯罪，任何一个国家和社会都不会容忍，任何有良知、讲法治的人都应该站出来坚决反对、强烈谴责。当香港社会正在承受暴徒严重暴力犯罪行径带来的巨大创伤时，英国有关政客却偏偏冷血地在伤口上撒盐，接二连三大放厥词，公然美化暴力犯罪行为，包庇纵容暴力犯罪分子，丧失了起码的是非观念和道德水准。这样的表态居然出自一个自诩有着悠久法治精神国家的外长之口，真是荒谬之极，虚伪之至。

我们再次正告英方，香港是中国的香港，是中国的一个特别行政区。随着香港回归祖国以及过渡期工作的结束，《中英联合声明》中规定的与英国有关的权利和义务都已经全部履行完毕。英方对回归后的香港一无主权，二无治权，三无监督权，根本不存在任何所谓“责任”。英方以《声明》为幌子执意干预香港事务毫无道理，语带威胁更是不自量力、荒唐至极。

我们再次严正要求英方正视香港已经回归祖国22年的现实，纠正错误、迷途知返，遵守国际法和国际关系基本准则，尊重中国主权，立即停止干涉香港事务和中国内政，停止在错误的道路上越走越远。

(责编：徐祥丽、杨牧)