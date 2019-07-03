海外华侨华人谴责暴力冲击香港特区立法会事件

新华社北京7月3日电 综合新华社驻外记者报道：7月1日，香港特别行政区一些极端激进分子借口反对特区政府有关条例修订，以极为暴力的方式冲击立法会大楼，肆意损坏立法会设施，引发海外华侨华人的强烈谴责。海外华侨华人纷纷表示，这是严重违法行为，是对“一国两制”底线的公然挑战，坚决支持依法追究违法者的刑事责任。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，海外侨胞对极端激进分子的行为感到十分震惊和愤慨，并予以强烈谴责。极端激进分子打着所谓民主自由的幌子，肆意践踏香港法治，严重破坏香港社会秩序。王俊晓说，这是一次有组织、有预谋的暴力活动，海外侨胞坚决支持香港特区政府为此所采取的措施，坚决支持香港警方依法履行职责，坚决支持相关机构依法追究参与此次暴力活动的犯罪分子的刑事责任。

英国伦敦华埠商会主席邓柱廷说，他对暴力事件感到十分痛心，这些暴徒大肆破坏香港特区立法会、到处阻塞交通、辱骂香港警察、破坏香港治安及法律的行为人神共愤。邓柱廷表示，华埠商会将全力支持香港特区政府，全力支持香港警察依法采取行动，让暴徒受到法律的制裁。

法国华侨华人会主席任俐敏说，法国华侨华人会、法国侨界坚决反对暴力冲击香港特区立法会大楼这种违法行为。他表示，国家稳定才能有发展，不团结就会成为一盘散沙。法国华侨华人会希望香港能保持繁荣安定，并坚决支持香港警方依法履行职责，尽快恢复社会正常秩序。

美国旧金山中国统一促进会理事长池洪湖表示，海外华侨华人对此次暴力冲击香港特区立法会事件非常愤慨。香港回归20多年来，一些外国势力在香港不断煽动挑拨，制造矛盾和事端。那些使用暴力挑战法律的人，目的是在香港制造分裂与动乱，破坏“一国两制”。我们相信中央政府会继续全力支持香港特区政府，香港特区政府有能力处置好这一事件，将违法犯罪者绳之以法。海外华侨华人支持香港特区政府依法施政，维护“一国两制”。

西班牙华侨华人协会主席毛峰说，暴力冲击香港特区立法会大楼的不法行为是对香港社会治安秩序的严重破坏，也是对民主的挑衅和践踏，更是对“一国两制”底线的公然挑战，对于这些危害社会安定和人民利益的暴力行为不能纵容姑息。为此，我谨代表西班牙华侨华人协会和在西侨界的全体侨胞，对此恶劣行径表示强烈的谴责。

加拿大中国（友好）和平统一促进会会长王典奇说，“国无法不治 民无法不立”，我们强烈谴责极端激进分子的暴力行径，并支持香港警方严正执法，严惩触犯法律的害群之马。香港是中国的香港，特别是在目前严峻复杂的国际形势下，我们华侨华人更要团结一致，坚定支持香港特区政府维护香港人利益的努力。

埃及中国和平统一促进会会长陈建南说，在埃华侨华人对香港发生的暴力冲击立法会事件表示强烈谴责，同时也对香港特区政府依法追究暴力犯罪者责任表示强烈支持。同时，我们对某些外国势力、特别是部分西方国家恶意煽动极端激进分子情绪的做法表示强烈抗议。我们反对部分西方国家采用“双重标准”评论香港事件。我们相信香港同胞在“一国两制”方针下会有更加美好的未来，香港同胞始终有内地同胞、海外华侨的支持，也能够始终同自己的祖国站在一起。（参与记者：陈威华、赵焱、梁希之、唐霁、吴丹妮、吴晓凌、冯俊伟、李保东）

(责编：徐祥丽、杨牧)