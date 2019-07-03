外交部：英方以香港“守护者”自居纯属自作多情

人民网北京7月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持3日例行记者会。记者会实录如下：

第八届世界和平论坛将于7月8日至9日在清华大学举行。国家副主席王岐山将出席论坛开幕式并致辞。

问：2日，英国外交大臣亨特接受采访时称，《中英联合声明》仍旧有法律约束力，如果得不到履行将会有严重后果。亨特还表示，英国支持香港居民捍卫英方为其争取来的自由，希望所有国家履行国际义务。香港特区政府不得将抗议中的破坏行为作为镇压的借口。请问中方对此有何评论？

答：我已经连续两天就亨特先生的涉港错误言论作出回应，表达了中方的强烈不满和坚决反对。但是他似乎还沉浸在昔日英国殖民者的幻像当中，还执迷于居高临下对他国事务指手画脚的恶习当中，仍然不思悔改，继续信口雌黄，我今天索性再多说几句：

第一，关于《中英联合声明》，我要再次强调，随着香港回归祖国，《声明》中所规定的与英方有关的权利和义务已经全部履行完毕。1997年7月1日，中国恢复对香港行使主权，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管治。英方对回归后的香港一无主权，二无治权，三无监督权，根本不存在任何所谓“责任”。英方动不动就以“守护者”自居，这纯粹是自作多情、痴心妄想。

第二，所谓香港居民的自由是英方争取来的，这种说法简直是厚颜无耻！我想问问亨特先生，在英国对香港进行殖民统治期间，香港有何民主可言？港人连上街游行的权利都没有。恰恰是香港回归后，中国政府依照宪法和基本法，切实贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，保障香港居民依法享有前所未有的民主权利和自由。

第三，7月1日在香港特区发生的暴力冲击立法会事件，是践踏法治、危害社会秩序的严重违法行为。亨特先生罔顾事实，居然称特区政府是在“镇压”，这完全是颠倒黑白。我想问问亨特先生，如果英国议会被围攻、被闯入、被破坏，英政府会听之任之、坐视不管吗？如果像亨特先生说的那样，这就是民主，他是否认为严密把守英国议会的警察应该撤走，让那些常年站在议会对面的示威者进入议会？他是否也认为英国警方处理2011年8月发生在伦敦的骚乱事件是镇压呢？

最后，我要强调，香港是中华人民共和国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都不得以任何方式干预。我们希望英方，特别是亨特先生不要再自不量力，粗暴干涉香港事务，这注定是徒劳的。

问：中国政府以何种方式表达了对亨特先生言论的不满？是否向英国外交部提出交涉，或召见了英国驻华外交官？

答：我刚才已经说了，我们对亨特先生的有关错误言论表示强烈不满和坚决反对。我们在伦敦和北京都已向英方提出了严正交涉。希望英方认真对待中方的严正立场，不要再发表类似的错误言论，不要再粗暴地干涉中国内政。

问：昨天，李克强总理在2019年夏季达沃斯论坛开幕式上发表特别致辞，宣布中国将提前一年全面放开金融业股比限制，引发外界关注。你能否进一步介绍有关情况？

答：昨天，李克强总理在2019年夏季达沃斯论坛开幕式上发表特别致辞，重申中方将坚定不移推动全方位对外开放，致力于发展更高水平的开放型经济。具体措施包括进一步放宽市场准入，为各类所有制企业、内外资企业打造一视同仁、公平竞争的市场环境；进一步自主降低关税总水平，完善对外开放法律法规体系，更大力度保护知识产权。当然，也包括刚才你提到的，提前一年取消证券、期货、寿险外资股比限制。

相信大家也注意到了，就在上周，习近平主席在出席G20大阪峰会期间，宣布了中国在开放市场、扩大进口、改善营商环境、推动自贸安排和区域经济一体化方面的一系列重大举措，获得了国际社会的高度评价和积极反响。

中方持续不断地推出有诚意、有分量的新举措，向外界表明了进一步扩大开放、改善投资营商环境的坚定决心和信心。中国对外商投资的开放度、透明度、可预期性会越来越高，整体投资环境会越来越好。我们愿向国际社会提供更多机遇、释放更大红利，并同各方一道携手努力，为促进世界经济高质量、可持续增长作出更大贡献。

问：据报道，昨天，台湾方面宣布将俄罗斯公民赴台免签试行项目延期一年。中国外交部对此有何评论？

答：中俄是全面战略协作伙伴，俄方非常清楚涉台问题的敏感性。我们相信俄罗斯方面会妥善处理好有关问题。

问：昨天，加拿大总理特鲁多表示，他相信特朗普总统兑现了此前的承诺，在与习近平主席大阪会晤中提及两名被拘押加拿大公民的问题。中方可否证实？

答：中美元首大阪会晤的情况，中方已经发布了消息稿，你可以查阅。我没有进一步补充的内容。

这里，我想说的是，我们希望加拿大方面不要太天真了。

第一，不要天真地以为纠集个别所谓盟友对中方施压能起作用。中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，中国的司法主权不容干涉。

第二，不要天真地以为它的那些所谓盟友能够为它真正出力、使劲，他们最多动动嘴皮子。因为这毕竟是中加之间的事情。

最后，我要在这里重申，当前中加关系遭遇严重困难，责任完全在加方。加方十分清楚两国关系的症结所在。我们希望加方能够尽快采取措施，使中加关系早日重回正轨。

问：有媒体报道，中国同坦桑尼亚、肯尼亚等非洲国家的个别合作项目最近出现了一些波折。英国《经济学家》杂志近日刊文称，部分中非合作项目效益不尽人意，非洲国家对中国“债务陷阱”逐渐提高警惕。中方对此有何评论？

答：中国同广大非洲国家开展的合作项目众多，成功的案例不胜枚举。在此过程中，个别项目在市场化运作中出现一些问题，这是可以理解的。我们愿意在尊重非方意愿的基础上，同有关国家加强对话，友好协商，相信有关问题能找到妥善解决的方法。

作为非洲国家的好伙伴、好朋友、好兄弟，中方始终根据非洲国家需要，致力于加强对非投融资合作，帮助非洲国家改善基础设施状况，加快经济社会发展，给非洲国家和人民带来了实实在在的好处。中国对非合作充分考虑非洲国家债务可持续性，历来通过友好平等协商，找到双方共同接受的方案。这也是中非合作为什么能得到非洲国家热烈欢迎的根本原因之一。

事实胜于雄辩，公道自在人心。中非合作好不好，非洲国家和非洲人民最有发言权。在前不久G20大阪峰会期间举行的中非领导人会晤以及中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议期间，非方领导人均高度评价非中合作成果，希望非中双方进一步加强在投融资等领域合作，为非洲实现互联互通和可持续发展作出更大贡献。南非、埃及和塞内加尔总统以及多位非洲国家外长均赞赏中方重信守诺、言出必行，对全面落实中非合作论坛北京峰会成果充满信心。我想，非方领导人有关表态代表的是广大非洲人民的心声，也是对所谓“债务陷阱”的最有力回应。我们希望有关媒体能够多听听这些声音，理性、客观看待中非合作，不要再罔顾事实、随意猜测。

问：据报道，美国防部称，中国近期在南海试射导弹的情况令人担忧，中国违背了不会在南海军事化的承诺。中方对此有何回应？

答：我昨天已经说过了，有关试射导弹的报道，你可以向军方询问。

关于美方的言论，我想提醒大家注意，把航空母舰开到南海的是美国。到底谁在军事化，谁在南海兴风作浪，国际社会看得清清楚楚。

问：据报道，有外交官员称，美国和德国昨天在联合国安理会的闭门会议中批评中国的新疆政策。中方对此有何回应？

答：这是发生在联合国安理会一个闭门会议上的事情，我不知道是怎么披露给媒体的。

据我了解，7月2日，在联合国安理会关于联合国中亚预防外交中心工作的内部磋商中，美国、德国偏离会议主题，对中国新疆政策进行无端指责，中方对此坚决反对。中国常驻联合国代表马朝旭大使当场对美国和德国的错误言论进行了严厉驳斥。

中方已多次阐述在新疆问题上的立场。在此我愿强调两点：

第一，新疆事务纯属中国内政，与安理会议程毫无关系，也不容任何外部势力干涉。

第二，安理会是维护国际和平与安全的庄严机构，不是也不应成为个别国家的政治秀场。我们奉劝有关国家摒弃双重标准，遵守国际会议基本规则，停止破坏安理会团结，停止干涉别国内政。

(责编：徐祥丽、杨牧)