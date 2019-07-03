中白两国共同举办“一带一路”区域合作发展论坛

新华社明斯克7月3日电（记者魏忠杰 李佳）中国商务部与白俄罗斯经济部2日在白首都明斯克郊区的中白工业园共同举办“一带一路”区域合作发展论坛。

白俄罗斯总统卢卡申科在致论坛的贺词中说，白俄罗斯是首批积极响应“一带一路”倡议的欧洲国家，此次论坛以“开放的园区·全球的机遇”为主题，彰显了“一带一路”倡议的主要思想，即倡议源于中国，但其机会和成果属于全世界。白俄罗斯正在工业园打造新时代和谐新城，使其成为“一带一路”各参与国共同发展的典范。

中国全国政协副主席何维在论坛开幕式上发表主旨演讲时表示，与会各方嘉宾在中白工业园参加“一带一路”区域合作发展论坛，共商以工业园区为平台，推动“一带一路”区域合作走深走实，从而实现高质量共同发展的大计。

白俄罗斯经济部、金融部和交通运输部等部门主要负责人在论坛上高度评价近年来白中两国在共建“一带一路”、尤其是在共同推动中白工业园开发建设方面的合作成果，并对两国进一步加强各领域合作充满期待和信心。拉脱维亚和立陶宛两国交通运输部部长也对与中国共建“一带一路”给予积极评价，认为其为各参与国带来发展机遇。

来自中国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦和波兰等30多个国家和国际及区域组织的官员、专家学者及企业界人士等约800名代表在当天的论坛上围绕“一带一路”国际合作成果及前景、互联互通、创新与金融合作等话题展开深入讨论。

在当天的论坛上，中国商务部与白俄罗斯经济部签署两国政府关于中白工业园乌沙河改造项目的交接证书，中国、白俄罗斯、德国和瑞士等国的多家企业签署了相关合作及投资协议。此外，11家中外企业也在论坛现场获得了中白工业园管委会颁发的入园企业证书，使得园区居民企业数量增加到55家。

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