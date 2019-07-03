普京要求细查科研深水潜航器起火事故

新华社莫斯科7月3日电 俄罗斯总统普京2日晚在莫斯科听取了国防部长绍伊古关于科研深水潜航器起火事故的报告，并要求对此展开细查。

据悉，绍伊古在汇报情况时介绍，这艘隶属于北海舰队的深水潜航器1日在巴伦支海海底进行科研工作时起火，造成14人死亡。船员随后扑灭了火势。深水潜航器目前停靠在北莫尔斯克海军基地。

普京指出，事故造成的14名遇难者包括两名具有“俄罗斯英雄”称号的船员以及7名海军上校，这是“俄罗斯海军乃至整个军队的巨大损失”。

普京要求对事故展开仔细调查，并指派绍伊古前往北莫尔斯克，亲自听取调查报告。普京还对遇难者家属表示诚挚慰问，要求采取一切措施对他们提供支持和帮助。

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