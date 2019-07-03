新华社布鲁塞尔7月2日电（国际观察）欧盟新领导层人选名单艰难出炉

新华社记者田栋栋 王子辰

经过连续三天的激烈博弈，欧盟28国领导人2日晚终于就数个欧盟下届领导职位人选达成一致。

分析人士指出，新领导层人选名单看似平衡，但欧盟内部反对声不绝于耳，名单能否最终过欧洲议会这一关仍有待观察。即便最终过关，面对丛生的矛盾和分歧，新一届欧盟领导团队也任重道远。

名单出炉

今年是欧盟机构领导人的“换届年”。自5月26日欧洲议会选举落下帷幕后，欧盟内部已就下届领导职位人选多次协商，但各方分歧不小，始终无法达成共识。本次特别峰会进行得依然十分艰难，甚至刷新了欧盟峰会的会期纪录。会议先是从6月30日晚一直持续至7月1日中午，2日中午复会后，直到当地时间下午7时，欧盟28国领导人才最终就人选名单达成共识。

欧洲理事会决定提名德国国防部长冯德莱恩担任欧盟委员会（欧委会）主席，此外还选举比利时首相米歇尔担任欧洲理事会主席，提名国际货币基金组织总裁拉加德担任欧洲中央银行行长，提名西班牙外交大臣博雷利担任欧盟外交和安全政策高级代表。

四人之中，冯德莱恩和拉加德是女性。冯德莱恩来自欧洲议会最大党团欧洲人民党党团，是德国总理默克尔的盟友，属于欧盟机构中的新面孔；拉加德是法国人，拥有丰富的财经从业经验，得到法国总统马克龙的大力支持。另外两人中，米歇尔来自欧洲议会第三大党团欧洲自由民主联盟，得到马克龙支持；博雷利是西班牙工人社会党成员，得到西班牙政府力挺。

艰难平衡

欧盟新领导层人选名单之所以久拖不决，皆因欧盟内部利益诉求太过繁杂：不仅要平衡欧洲议会各党团间的利益，还要顾及性别平衡（至少要有一名女性）；既要平衡成员国政党与欧洲议会党团的利益差异，又要平衡新老欧洲、南北欧洲的矛盾，同时还要兼顾大国与小国以及大国之间的不同利益诉求。

德、法、西、荷四国领导人在二十国集团（G20）大阪峰会期间曾拿出一份“大阪协定”。媒体披露的内容显示，该方案提名欧洲议会第二大党团社会党党团“领衔候选人”、现任欧委会第一副主席的荷兰人蒂默曼斯出任欧委会主席，而此前被外界看好的欧洲人民党党团“领衔候选人”、德国人韦伯则被提名出任接下来的两届欧洲议会议长。方案同时提名一名来自中东欧国家的女性政治家担任欧洲理事会主席，并将欧盟外交和安全政策高级代表“划归”欧洲人民党党团。

这一方案一经公布便遭各方反对。欧洲人民党党团不愿将欧委会主席一职拱手相让，认为默克尔放弃支持韦伯转而支持蒂默曼斯是为了拉拢其所属政党基督教民主联盟在国内的执政伙伴德国社民党，是将德国利益置于党团利益之上。匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克等中东欧国家则坚决反对蒂默曼斯出任欧委会主席，认为他对新欧洲地区“抱有偏见”，南欧国家意大利对此也表示不满。

由于各方争执不下，法德等国又推出第二套方案。新方案经过一番讨价还价后终于在此次欧盟特别峰会上获得通过。分析人士认为，提名冯德莱恩既照顾到了欧洲人民党党团的“面子”，又照顾到了默克尔的“里子”，同时冯德莱恩作为欧盟机构“素人”也打消了中东欧国家的疑虑，还兼顾了性别平衡；而马克龙主推的米歇尔和拉加德得以顺利通过，既在德法之间取得了平衡，又照顾了欧洲自由民主联盟的诉求；提名博雷利则照顾到了南北欧方向上的平衡，同时反映了英国“脱欧”程序启动后西班牙在欧盟内部地位的提升。

欧洲议长提名人选未在此次方案中公布，但有传言称，在此前方案中成为争议焦点的韦伯和蒂默曼斯被提名在接下来的两届欧洲议会中各出任一届议长。

变数犹存

根据欧盟规则，被提名的四人中仅有米歇尔可直接就职，其他三人还需经过一定程序，其中最重要的欧委会主席一职需要欧洲议会投票表决通过。从名单公布后欧洲议会各党团的反应看，冯德莱恩能否最终成为下一届欧委会主席似乎还存在些许变数，如果她不能通过表决，可能使整个欧盟新领导层人选方案作废。

欧洲人民党党团已宣布支持上述人选方案。但这一方案的“最大输家”社会党党团对非“领衔候选人”出任欧委会主席感到“非常失望”，表示将继续维护“领衔候选人”制，反对少数成员国出于狭隘的国家利益诉求“封杀”蒂默曼斯。

此外，绿党党团的“领衔候选人”之一巴斯·埃克豪特在社交媒体上表达了对上述人选方案的不满，认为这是德、法、西等国私下妥协的结果，呼吁欧洲议会不要通过。

分析人士认为，如何在欧洲议会投票表决前平息部分党团的不满对人选方案最终通过至关重要。而即便最终获得通过，新一届欧盟领导团队也面临着如何消减联盟内部各层面分歧的艰巨任务。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)