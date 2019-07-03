新华国际时评：一场欧盟权力博弈的游戏

新华社布鲁塞尔7月3日电 题：一场欧盟权力博弈的游戏

新华社记者田栋栋 任丽颖

3天会期，20多个小时全会，让刚刚结束的欧盟特别峰会堪称“史上最长”。峰会最终通过新任欧盟委员会主席等人选提名名单。除了名单本身的重要性之外，仅凭其背后博弈的激烈度及利益平衡的复杂度，就足以让这次峰会载入欧盟史册。

名单之所以如此“难产”，是因为背后牵扯的利益过于庞杂。与会领导人不仅要平衡议会党团间利益，还要顾及性别平衡（至少要有一名女性）；既要平衡成员国政党与议会党团的利益差异，也要平衡新老欧洲、南北欧洲的矛盾，同时还要兼顾大国与小国乃至大国间的不同利益诉求。

更为重要的是，5月的欧洲议会选举重塑了欧盟的政治版图，给本就十分复杂的博弈带来新变数：欧洲议会第一大党团“欧洲人民党”不再一家独大，“领衔候选人制”存疑；社会党党团和自由派等的席位此消彼长，导致他们在欧委会主席等人选上的发言权也相应改变。但“旧势力”并不甘心拱手让出既得利益，于是围绕权力的一番龙争虎斗不可避免。

上周，德国、法国等主要欧盟国家领导人在日本大阪出席二十国集团峰会期间，一致支持提名现任欧委会第一副主席、欧洲议会第二大党社会党党团“领衔候选人”弗兰斯·蒂默曼斯出任欧委会主席。但多方认为这一提名分配不公、不合己意。

在“欧洲人民党”党团看来，既然他们仍是第一大党，欧委会主席就不能花落他家，作为党团重量级人物，默克尔不能“胳膊肘往外拐”；对于波兰、匈牙利等中东欧国家而言，蒂默曼斯一向与他们“政见不合”，必须坚决反对；对现任欧洲议会议长塔亚尼等人而言，“领衔候选人制”事关欧洲议会权威，按惯例第一大党团“领衔候选人”韦伯理应出任欧委会主席一职……各方各执一词，所谓的“大阪协定”因此破产。

而德国防长冯德莱恩接班欧委会主席方案之所以获得通过，是因为她作为默克尔盟友，既照顾到了“欧洲人民党”的“面子”，又照顾到了默克尔的“里子”，同时她作为欧盟机构“素人”也打消了中东欧国家的疑虑，还兼顾了性别平衡。借支持冯德莱恩，马克龙力荐的比利时首相米歇尔和国际货币基金组织总裁拉加德也得以顺利被提名欧洲理事会主席和欧洲央行行长。西班牙外交大臣博雷利被提名欧盟外交和安全政策高级代表，则照顾到了南北欧洲的平衡。

因此，所谓“大阪协定”也好，最终冯德莱恩提名方案通过也罢，本质上都是不同的分蛋糕“戏码”，很大程度上折射出欧盟如今面临的决策困境。有欧洲舆论认为，尽管这一提名名单力求“面面光”，但依然有不少方面的利益没被照顾到，所以权力争夺还远未结束。

社会党党团和绿党党团等公开表达对该方案的不满，绿党党团“领衔候选人”甚至公开呼吁欧洲议会予以抵制。即便最终闯过欧洲议会这一关，新一届欧盟领导团队也面临着如何平衡副手人选、弥合欧盟内部各层面分歧等棘手问题，届时更多权力博弈的游戏还会继续上演。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)