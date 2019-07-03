专访：中国正成为世界上最具创新的国家——访全球“网络峰会”创始人帕迪·科斯格雷夫

资料图片：全球“网络峰会”创始人帕迪·科斯格雷夫在峰会系列活动上演讲。（网络峰会供图）

新华网都柏林7月3日电（董晨）“我曾经读过一篇西方媒体的文章，说中国可能会成为世界上最重要的创新国家，”全球最大规模科技活动之一的“网络峰会”创始人，爱尔兰创新企业家帕迪·科斯格雷夫在日前接受新华网专访时说，“我认为这不仅仅是可能，因为中国已经取得了许多令人赞叹的成就，中国正在成为世界上最具创新的国家。”

笃信“网络和技术带来改变”的信念，科斯格雷夫和同伴于2009年开始创办“网络峰会”，吸引全球的网络科技人才、项目和资金在活动上进行演示、交流和对接。凭借独特的软件技术，这一活动虽然看上去和传统的展会或者交流会非常类似，但实际上大幅度提高了参会各方对接与沟通的效率，短短几年时间就已经成为全球最大规模的科技活动之一。

“与其他峰会不同的是，我们的核心是软件。一般来说，通常需要很长的时间去培育一个峰会，积累声誉、人脉、项目等，增长的速度很慢。”科斯格雷夫说，“但是我们不一样，我们利用软件打破了一些行业惯例来提升整个会议的效率，会议的成长速度也很快。峰会就像一个很大的‘相亲聚会’，你想要找到对的人去沟通，找到合适的商业伙伴，我们会使用程序员和人工智能的算法来提升参会者的‘配对’成功概率。”

“网络峰会”在创办伊始只是在都柏林举行的小型活动，面向本土的创新类企业，直至2012年才开始国际化，并迅速扩大。2016年起，该峰会移至里斯本，目前已经成长为全球瞩目的最大规模的科技盛会之一。

科斯格雷夫认为，“网络峰会”的成长轨迹也从另一个角度印证了科技创新全球化的快速发展。“中国不仅自身在科技创新方面取得了巨大的成就，同时也推动了这方面的全球化交流。”

他举例说，“中国正发生着各种令人难以置信的事情，比如在航空航天业、高铁运输业等方面取得的巨大成就，这种高速发展是前所未有的，我认为是非常积极的，包括‘一带一路’倡议，也会给相关地区带来很多的工作机会。”

科斯格雷夫认为，中国在科技创新方面取得的成就，“很重要的一方面是国家的参与，中国政府长期积极地在研究、教育等领域长期投入，在创新方面扮演了非常重要的角色。”

资料图片：全球“网络峰会”往届活动的盛况。（“网络峰会”供图）

“网络峰会”目前正迎来越来越多的中国企业、项目、人才和资金，他们共同借助这个舞台与全球进行交流、互动与合作，科斯格雷夫期待“网络峰会”未来能有更多中国的参与。“2014年，一加手机来参加我们的展会，有一个很小的展台，这是第一个来自中国的初创企业亮相‘网络峰会’。我当时觉得这样的公司要和苹果、三星等企业来竞争很疯狂，但是现在一加手机已经取得了很大的成功。”他介绍说，“如今，包括华为等许多中国知名企业以及独角兽企业都来参加我们的活动，也有很多中国投资者来到这里寻找全球的项目合作机遇。”

科斯格雷夫希望，“网络峰会”未来在中国能有更大的发展。“可能有一天我们会在中国大陆办活动。中国是很大的市场，不可能忽视。而现在很多欧洲的公司，都忽视了与中国合作带来的机遇。”

2019年，“网络峰会”将迎来第十一届盛事。“我认为人工智能将会继续成为热点，自动驾驶也很热门，智慧健康也很有趣，” 科斯格雷夫展望说。他期待“网络峰会”能更好地推进全球科技创新合作，“美国的初创公司可以获得中国的投资，也有机会拓展中国的市场；同样的，中国的初创公司可以通过合作，进入欧美市场。我觉得能在全世界范围内获得投资和合作，这是一件很好的事情。”

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)