中国新任驻日本大使孔铉佑到任招待会在东京举行

新华网东京7月3日电（记者姜俏梅）中国驻日本大使孔铉佑2日在东京举行到任招待会。日本政经各界人士1000余人出席了招待会。

图为新任中国驻日本大使孔铉佑到任招待会现场。记者 杜潇逸 摄

孔铉佑说，“到任1个多月以来，我与各界人士进行了广泛接触和交流，也因二十国集团大阪峰会两次往返于东京和大阪之间，短暂的时间唤起了我许多美好的回忆，也让我看到了日本许多新的变化。”他强调，任内要争取多去日本各地走走看看，更深入地了解日本，与各地朋友共同努力，为增进中日两国友好交流与互利合作尽己所能。

7月2日，在日本东京，中国新任驻日本大使孔铉佑在到任招待会上致辞。记者 杜潇逸 摄

孔铉佑指出，习近平主席在峰会前夕与安倍首相举行双边会晤，双方重申恪守中日四个政治文件确立的各项原则，就增进政治互信、深化人文交流和互利合作、建设性管控矛盾分歧、共同维护多边主义和自由贸易体制等达成十点重要共识，一致确认要共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。双方还就明年两国高层交往作出规划，习主席原则接受于明年春天对日本进行国事访问的邀请。

他说，“这次会晤不仅为未来中日关系进一步指明了方向，也进一步明确了我今后一个时期履职的主攻方向。我愿与日本政府和各界人士共同努力，落实好两国领导人重要共识，推动中日关系沿着正确轨道持续向前发展。”

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