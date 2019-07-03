新华社东京7月3日电 通讯：东京上野动物园的大熊猫情缘

新华社记者梁赛玉

在日本东京的上野地区，大熊猫的“身影”随处可见：从食物造型到毛绒玩偶，从地面井盖到餐厅墙上憨态可掬的卡通形象……这一切都源于上野动物园的大熊猫情缘。

早在1972年，上野动物园就与大熊猫结下不解之缘。上野动物园前园长土居利光告诉新华社记者，上野动物园的第一对大熊猫“康康”和“兰兰”是中国政府在1972年10月赠送给日本和日本人民的。

“当时日本刮起了一股‘中国热’。”土居利光回忆道，对上野动物园来说，“康康”和“兰兰”的加入可以称得上是历史性时刻。很多日本人闻讯前往羽田机场和上野动物园一睹熊猫的真容，从机场前往动物园的路上还配备了警车开道和约100名警备人员。上野动物园的入场人数在1973年创下了历史最高纪录的920万人。

在普通日本人的记忆中，上野动物园是日本拥有大熊猫历史的起点。此后，“欢欢”“飞飞”“陵陵”等大熊猫相继来日。土居说：“中国大熊猫每次来都是大新闻，每一只都成了大明星。”

如今，在上野动物园的大熊猫馆，很多晚来的游客要排队至少90分钟才能一睹大熊猫真容，大熊猫的人气可见一斑。

日本网页设计师高氏贵博是大熊猫的“铁杆粉丝”。7年来，无论严寒酷暑，他每天都坚持来上野动物园拍摄大熊猫，并在自己的博客上实时更新。对他来说，大熊猫是如同家人一般。“第一次看到大熊猫是在2011年，从此一见钟情。”他说。

高氏贵博说，说到上野动物园现在的明星动物，非大熊猫宝宝“香香”莫属。“香香”的首次公开亮相是在2017年12月，这也是上野动物园时隔29年再次展出大熊猫宝宝。日本民众得知消息后从四面八方赶来，为应对大规模客流，上野动物园每天采取抽签的方式选出2000名幸运游客与“香香”见面。

今年6月12日，“香香”刚刚度过了两周岁生日，上野动物园特别举办了庆祝活动。按照中方与东京都政府的协定，大熊猫宝宝出生24个月后需归还中国，但东京都政府近日宣布，“香香”旅居日本的时间将延期到明年年底，这让许多粉丝激动不已。

据介绍，自“香香”出生后，上野动物园的来园人数持续上升，日本民间组织大熊猫保护协会的会员数也明显增加。土居利光在卸任上野动物园园长后担任了大熊猫保护协会的会长，不仅坚持宣传大熊猫保护的相关知识，还组织协会成员前往中国四川的大熊猫栖息地调研和交流。在他看来，大熊猫真正称得上是促进日中两国人民理解与交流的“友好使者”。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)