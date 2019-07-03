中国驻胡志明市总领馆提醒赴越南南部相亲中国公民注意风险防范

新华社河内7月3日电 中国驻胡志明市总领事馆近日发布通知，提醒赴越南南部相亲的中国公民提高自我保护意识，加强安全防范。

中国驻胡志明市总领事馆称，近期相继发生赴越南南部地区相亲的中国公民因不了解越南法律法规受处罚的情况，总领馆不时接到中国公民遭遇婚骗、越南新娘不适应中国生活离家出走等投诉。

总领馆提醒赴越南南部相亲的中国公民，应注意遵守越南法律。越南法律规定，越南女性公民法定婚龄为18周岁，外国公民入境越南不得从事与签证种类不符的活动。

总领馆还提醒中国公民慎防婚骗。根据我国规定，任何个人不得采取欺骗手段或以营利为目的从事涉外婚姻介绍活动。

总领馆还提醒赴越南南部相亲的中国公民，应认真甄别对方真实意图，充分考虑气候和生活习俗等方面差异，以及语言障碍等因素，相互深入了解，建立融洽感情，条件成熟后再办理相关结婚登记手续，婚姻大事切勿草率行事。

中国驻胡志明市总领事馆提醒称，如遇紧急情况，可拨打越南当地报警和急救电话、中国驻越使领馆领事保护与协助电话、中国外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话等寻求帮助。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)