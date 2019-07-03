伦敦马克思墓启用中文二维码

新华社伦敦7月2日电（记者张代蕾）中国驻伦敦旅游办2日介绍说，用中文介绍马克思墓的二维码近日在伦敦启用。

据中国驻伦敦旅游办介绍，马克思墓中文二维码近日在线上推出，内容包括马克思墓的基本信息、参观须知、交通路线，以及恩格斯当年在马克思墓前的讲话等，兼顾实用性和知识性。

马克思墓位于伦敦西北郊的海格特公墓，是不少外国游客，尤其是中国游客的瞻仰之地。但公墓游览说明及网站上均只有英文介绍，这对不懂英文的中国游客而言多有不便。

海格特公墓负责人伊恩·邓加韦尔表示：“我们非常高兴能与中国驻伦敦旅游办合作，为来自中国的参访者提供更好的信息，使他们喜欢和欣赏我们这处与众不同的地方，尤其是更多地了解马克思。”

中国驻伦敦旅游办主任薛伶说，马克思墓中文二维码的推出是该机构在英国举办的“2019中国旅游文化周”活动的收官项目，也是献给中国共产党生日的礼物，“英国有关共产主义思想的遗址、遗迹和史料丰富，中国驻伦敦旅游办将继续充实和拓展内容，把‘以文蕴旅，以旅彰文’做到实处，为增强中国游客的文史体验提供服务”。

马克思1883年3月14日在英国伦敦逝世，安葬于海格特公墓。

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