新华社俄罗斯雅库茨克7月3日电 专访：加强与中国合作符合萨哈共和国发展战略——访俄罗斯萨哈共和国总理索洛多夫

新华社记者李奥

俄罗斯萨哈共和国总理索洛多夫近日在雅库茨克接受新华社记者专访时表示，加强与中国合作符合萨哈共和国发展战略。

索洛多夫说，萨哈共和国采取了相关政策，以加强与包括中国在内的亚太地区国家之间的联系。这一政策也是俄罗斯远东地区发展战略的组成部分。

萨哈共和国位于俄远东地区，面积约300万平方公里，人口不足100万。在全俄未被开发的原生态地区中，约30%原生态地区位于萨哈共和国。

索洛多夫就此指出，中国经济迅猛发展，人口众多，市场广阔。萨哈共和国具有大量自然资源，铁矿、锡矿、金矿与其他贵金属矿产丰富。双方优势不同，可以在自然资源开发、基础设施建设等方面深化互利合作。萨哈共和国有意针对中国市场的需求推进食品、酒类、鱼类等产品的生产。

索洛多夫还表示，旅游也是萨哈共和国可以与中方进一步展开合作的领域之一。萨哈共和国具有独特且复杂的自然环境，并因此受到越来越多游客青睐。这一地区在冬季时气候严峻，“但这也正是我们的吸引力之一”。

索洛多夫说，萨哈共和国已经建立相关机构，就吸引外国投资进行统一管理。

为鼓励俄远东地区发展，俄总统普京2014年底签署《超前发展区法》。这部法律规定了俄远东地区在发展经济的过程中享受税收、行政审批等方面的若干优惠条件。

索洛多夫表示，萨哈共和国愿与俄联邦政府一起推进基础设施发展，推进道路与电力系统建设。前不久在中国哈尔滨举办的第六届中俄博览会上，萨哈共和国是俄方参与这一活动的主要地区，“我们为在这一活动上取得的成功感到高兴，并将会继续推进与中方的合作”。他同时补充说，萨哈共和国还有意参加今年11月在上海举办的第二届中国国际进口博览会。

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