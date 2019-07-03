印度西部水库垮坝 2人死亡20余人失踪

新华社孟买7月3日电（记者张兴军）据印度媒体3日报道，印度西部马哈拉施特拉邦境内一座小型水库2日晚发生垮坝，导致至少2人死亡、22人失踪。

报道说，水库垮坝对下游六七个村庄约3000人造成影响，12座房屋被洪水冲走。目前搜救工作仍在进行。

资料显示，这座水库位于马哈拉施特拉邦的勒德纳吉里，距离邦首府孟买约250公里。水库完工于2012年，设计蓄水能力240万立方米。

目前当地政府暂未公布水库垮坝原因。印度媒体报道称，事故或与连日来的强降雨有关。

每年6月至9月是印度雨季。连日强降雨造成马哈拉施特拉邦2日发生多起事故，至少28人死亡。

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