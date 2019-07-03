德国向脸书开出200万欧元罚单

新华社柏林7月2日电（记者张毅荣）德国司法部2日宣布，对美国社交媒体脸书裁罚200万欧元，原因是脸书违反德国《网络执行法》，未能如实上报平台存在的违法言论投诉情况。

德国司法部在声明中说，脸书公布的2018年上半年透明度报告中“只提供了违法言论投诉数量的一小部分”，而且脸书设立的投诉渠道“过于隐蔽”。声明认为，脸书处理违法言论投诉的组织流程是“没有说服力和不透明的”。

根据德国《网络执行法》，社交媒体有义务每半年在其网站上用德语公布平台上的违法言论投诉和处理情况。据了解，脸书称2018年上半年仅收到886起违法言论投诉，其中362起被删除或屏蔽。

德国司法部长克里斯蒂娜·兰布雷希特表示，社交媒体对平台上发布的内容负有监管责任，当有用户投诉，必须要按照《网络执行法》进行统计和处理，“打击违法内容，而不是靠掩盖问题”。

司法部声明表示，脸书位于爱尔兰的欧洲总部可以在裁罚生效前提出申诉。

脸书的一位发言人对媒体表示将仔细评估这一裁罚，并称企业遵守了法律规定的相关义务，“准确全面公开了所获悉的违法言论投诉”。

德国2017年起通过并实施《网络执行法》，规定社交媒体平台需在限定时间内，回应用户举报的违法言论，并视情况删除或屏蔽违法言论内容。违法内容涉及仇恨性、煽动性言论，侮辱、诽谤、威胁、虚假信息，恐怖主义犯罪和儿童色情等。如对用户举报的网络违法言论处理不力，相关社交媒体可能面临最高5000万欧元的罚款。

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