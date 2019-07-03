也门胡塞武装说将对沙特境内目标发动更多攻击

新华社科威特城7月2日电（记者聂云鹏 王薇）萨那消息：也门胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿2日说，如果沙特阿拉伯领导的多国联军继续对也门采取军事行动，该武装将对沙特境内的目标发动更多攻击。

萨里阿当天说，过去两个月内，胡塞武装共对沙特三座机场内的军事目标发动了26次攻击，“其中21次是无人机攻击，5次是导弹攻击”，“在联军停止对我们国家的侵略之前，我们的战斗不会停止”。

他表示，胡塞武装袭击的三座机场分别是沙特西南部阿西尔省艾卜哈市国际机场、南部吉赞省机场及奈季兰市机场。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。此后，胡塞武装不时向沙特境内发射导弹等袭击。

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