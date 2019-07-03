新华社北京7月3日电 题：单边主义行不通 友好协商是正道——外国政党人士谈中美经贸关系

新华社记者孙奕、马卓言、朱丽莉

参加中共中央对外联络部活动的外国政党人士日前在接受采访时表示，全球化是世界大势，不可逆转。国家间的经贸往来、投资合作拓展了共同利益，促进了各自发展。用单边主义行径来解决贸易摩擦行不通，只有和平友好协商才是解决问题的最佳出路。

缅甸全国民主联盟中央委员瑞本表示，当今世界已成为地球村，没有哪个国家能独自应对挑战，各国应拥抱全球化，贸易往来、经贸投资、技术合作等都是促进共同发展的重要途径。

瑞本举例，缅甸的贸易、制造、旅游业等企业每年都会参加中国-东盟博览会，这种多边交流促进了各方务实合作，给国家与地区发展都带来了好处。

“用单边主义行径来应对贸易摩擦肯定不行，通过和平友好的协商来解决问题才最好。”瑞本说，中国维护自由贸易和全球化的努力更得人心。

中美两国元首在二十国集团大阪峰会上达成共识，双方同意重启经贸磋商。对此，瑞本表示，全球化进程是时代潮流、不可逆转，她乐见中美继续保持友好关系，同时对中美贸易摩擦的最终解决抱有信心。

伊拉克巴德尔组织中央协商委员会委员侯赛因·苏尔塔尼说，中美两国元首大阪会晤成果符合各方期待。希望中美双方能够在相互尊重、平等互利的基础上进行互动，以最终达成令各方满意的结果，这有利于世界的和平、稳定与发展。

巴拉圭国家共和党主席竞选运动负责人路易斯·奥尔蒂斯说，不公正、无序的贸易环境将令世界发展受损，各方应携手致力于杜绝单边主义。中国扮演了重要的多边主义维护者角色，正在用自身行动为国际社会创造更加美好的未来。

“近几十年来，中国在各领域发展中取得了长足进步，人民也得到了实实在在的好处。我们对中国的发展深为赞赏。”他说。

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