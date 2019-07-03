国际学者：坚持“和合”令中国赢得世界信任

新华社北京7月3日电（记者王卓伦、成欣）“我从小熟读《孙子兵法》，里面不仅充满战术和战略的智慧，更警醒人们慎战、不战，从而追求和平。”在第二届万寿国际安全研讨会期间，韩国外国语大学国际关系学院院长、韩国总统府国家安保室政策咨询委员黄载皓用一口流利的汉语说。

这场主题为“大变局下的全球安全”的研讨会于1日至3日在北京举行，吸引了来自20多个国家的外国政要、安全问题专家、和平组织代表出席。在日益复杂的国际形势下，中国秉持和平发展理念不断推进互利合作，从而赢得世界的广泛信任和赞誉，这成为许多与会学者的共识。

和黄载皓一样，泰国国家研究院泰中战略研究中心主任、退役陆军上将苏拉西·塔纳唐也熟稔中国传统文化中对“和”的追求。他表示，几千年来中国一直是“铸剑为犁”的典范。

“火药最早由中国人发明，却没有被用于战争。中国向世界证明技术的发展是为了发展更安全的世界，而非加害于人。”塔纳唐说。

同样来自东南亚的越共中央对外部原常务副部长、越南和平发展基金会副主席陈得利表示，中国在地区安全形势中扮演的角色举足轻重。面对争端和冲突，中国始终倡导在尊重国际法的基础上以政治手段解决，并且支持多边主义协商，这为地区和平与稳定注入了一针强心剂。

谈及越南对共建“一带一路”的积极参与，陈得利强调，与相关国家发展理念的对接是“一带一路”倡议广受欢迎的重要原因。以越南为例，越南“两廊一圈”与中国提出的“一带一路”在具体规划上高度契合，通过设施联通、贸易畅通等手段，地区发展将加速，持久的和平稳定更可期。

俄罗斯国家研究型大学高等经济学院欧洲和国际研究中心主任季莫非·波尔达切夫有着类似的看法。他表示，在“一带一路”倡议提出之前，人们并不认为中国会对参与俄罗斯欧亚经济联盟产生兴趣。如今，二者的“牵手”提供了新的合作方式，让世界上更多人看到了“走向双赢的新的可能”。

波尔达切夫补充道，中国在深度参与二十国集团、亚洲相互协作与信任措施会议、上海合作组织等多边合作机制的过程中，引领多边主义发展，国际地位和信誉在不断增强。

巴基斯坦前外秘、伊斯兰堡战略研究所所长艾扎兹·乔杜里也说，“一带一路”是中国为世界提供的重要公共产品，这种产品不仅由它可能产生的经济利益所定义，而且是惠及民生、构筑安全的一种途径。目前，中巴经济走廊建设如火如荼，巴方坚信这将是一条和平之路、繁荣之路，造福两国和地区人民。

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