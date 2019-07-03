“相约千年—魅力丝路文化行”系列活动在以色列举办

新华社耶路撒冷7月2日电（记者吕迎旭）由中国国务院新闻办公室和中国驻以色列大使馆共同主办的“相约千年—魅力丝路文化行”系列活动2日在以色列海滨城市特拉维夫举行。

包括图片展、纪录片放映、文艺演出等项目在内的系列活动回顾了中华民族和犹太民族自唐代“丝绸之路”开辟以来的千年交往史，表达了双方友好再约千年的美好愿望。

甘肃省歌舞剧院当天献上的文艺演出是此次活动的重头戏，演出通过歌、舞、器乐及声、光、电等表现形式展现了中国西部文化魅力。演员们表演了舞蹈《霓裳羽衣》《编钟鼓乐》，情景短剧《郑和下西洋》《张骞》以及反映中国新疆、西藏等地区民族特色的节目。一个多小时的演出高潮迭起，反响热烈。

中宣部副部长孙志军在开幕式致辞说，中华民族和犹太民族友好交往跨越千年。1992年建交以来，中以友好实现历史性飞跃，在科教、文化、生物技术、现代农业、环保等领域的合作日益扩大和深化。举办此次活动，是两国文化交流不断延续、深化的有力见证。

国务院新闻办人权事务局副局长任向群接受新华社记者采访时说，以色列与中国古丝绸之路息息相关，而以色列对中国的“一带一路”倡议也积极响应。她说，丝绸之路不仅是商贸通道，而且是文明交流的纽带，从现场观众的反应看，他们理解了活动所要传递的这种丝路精神。

“相约千年－魅力丝路文化行”是国务院新闻办公室的综合性文化交流活动之一。今年该活动首次在海外举办，以色列是继西班牙之后巡演的第二站。

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