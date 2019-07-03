统计显示约三成德企运用3D打印技术

新华社柏林7月2日电（记者朱晟 张毅荣）德国信息技术与电子通信行业协会日前发布统计数据显示，约三成德国企业运用3D打印技术。
这项统计是基于对555家德企调查后得出的结果。统计显示，使用3D打印的受访企业中，42%的企业运用该技术制作图案或工具，35%的企业用该技术生产零配件。受访企业认为，3D打印最重要的优势之一是可生产量身定制的产品。
另外，78%的受访企业认为，3D打印或对商业模式和价值链产生深远影响。
德国联邦外贸与投资署3D打印技术专家马克斯·米尔布雷特表示，3D打印在生产中越来越受欢迎，德国在工业金属3D打印领域具有领先优势，提供了理想的投资与创新环境。
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