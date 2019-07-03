让精英特工来做“杂役” 美国务卿滥用职权遭调查

因涉嫌假公济私，美国国务卿蓬佩奥近日卷入一场舆论旋涡。据知情人爆料，蓬佩奥肆意调用国务院安保与执法力量打理自家私事，就连其配偶和狗也享受特殊待遇，整个外交安全局上下被他搞得乌烟瘴气、士气低迷。对此，美国国会方面已介入调查。美国有线电视新闻网（CNN）评论称，“铺张浪费”与“滥用职权”似乎早已成为本届政府高层的显著特征，且这股歪风带有明显的“传染性”。

“我就是个配枪的送餐员”

据CNN7月1日报道，前不久国务院内部有知情者检举称，外交安全局（DS）的特工经常被要求打理国务卿个人琐事，致使该机构内部怨声载道。

报道称，一名特工曾被要求“出外勤”——只是为了取回国务卿订好的中餐，多名特工抱怨“成了配枪的送餐员”。更过分的是，蓬佩奥家养的狗有一次送去做美容，完事后一名特工人员竟被指派去把这条狗接回家。

美媒称，要联邦政府遴选的精英特工来做“杂役”实在有辱尊严。CNN举例称，克林顿执政时期的国务卿沃伦·克里斯托弗曾委派特工帮他买东西，遭到明确拒绝。然而据爆料者称，该机构如今是“今非昔比”，面对一位“野兽派”上司，DS工作人员敢怒不敢言。对于这些爆料，媒体近日向蓬佩奥安保团队的前负责人费尔柴尔德进行求证，后者并不否认这些“值得商榷”的任务指派。但出于对上级的维护，他强调蓬佩奥及其家人从未在他当值期间，对他或团队成员下达过超出职务范畴的指令。

作为隶属美国国务院的安保执法力量，美国外交安全局的首要使命是保障美国政府外交人员的安全。据一名DS前高级官员介绍，通常国务卿的个人安保团队会寸步不离地守护在其身畔；若非排查特定威胁，安保人员远离被保护对象的行动完全不符合规程。美国知名律师、政府道德问题专家肖布表示，派遣属下为自家“打杂”，是再清楚不过的职权滥用行为。

国务卿夫人待遇“超规格”

内部知情人还表示，蓬佩奥的配偶苏珊所享受的超高安保待遇也属于“公器私用”。2018年，国务卿夫人人在家中坐，竟也给她配备了专属安保人员，这一部署令DS内部很多人感到疑惑不解。舆论质疑，苏珊根本配不上这种级别的待遇。

一未具名的DS前高级官员表示，是否对特定对象委派安保人员，该机构事先要进行安全威胁评估。而据爆料人反映，苏珊并未正式接受过评估。该官员还表示，DS为官员配偶提供全天候安保的情况更是前所未有，在他供职期间，从未见过国务院哪位高官的配偶享受过如此待遇，仅少数人因特定原因获得短时安保服务。

除了安保“超规格”，这位国务卿夫人的出行更是格外“讲排场”。据CNN透露，在苏珊陪伴丈夫出差期间，除安保人员外还有国务院专门安排的助理随行。多次出行前，她还疑似越权主持行程会议，执掌物资分配，让国务院很多高级官员深感不满。国会调查人员对CNN说，外交安全局在本届政府的领导下对外严重缺乏透明度，该机构的行事方式着实令人担忧。

不过，国务院一名发言人日前在一份声明中回复称，苏珊曾接受过安全威胁评估，但并未透露接受评估的具体时间。美国助理国务卿、国务院外交安全事务负责人迈克尔·伊万诺夫也在一份声明中表示，保护国务卿的配偶是外交安全局“核心使命”的一部分，蓬佩奥及其家人所受到的安全威胁是“切实存在”的。

资源滥用“很普遍”

这些爆料一经披露，立刻引发舆论的强烈不满。有推特网友调侃：“要不要给国务卿他家的狗也配个车队？”还有人将矛头直接指向整个特朗普政府，称总统座下的每一位内阁官员都竭尽全力地“薅纳税人羊毛”，“简直找不出一个不腐败的”。

民众的情绪并非空穴来风。早在蓬佩奥被调查前，美国政府内早已上演了一场道德危机，高官公款奢华旅行、收受礼物、购买昂贵器具等案例不一而足。按美国《国会山报》的说法，就连不少共和党人都为纳税人的钱“捏一把汗”。民主党智囊机构“美国进步中心”更是刊文怒斥，称特朗普一手炮制了美国现代史上“最腐败的政府”。2017年9月，美国前卫生部长普莱斯身陷丑闻，被指乘私人飞机出行，其奢华旅程至少花费纳税人100万美元；2018年7月，时任国家环境保护局局长普鲁特因在个人安保和出行等方面大肆挥霍纳税人钱财身败名裂；时任内政部长津克同样因差旅费超预算20万美元及滥用军机等行为引发调查。[记者 温燕 刘皓然]

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