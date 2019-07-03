委内瑞拉同意遭驱逐德国大使复岗 修复委德关系

委内瑞拉外交部7月1日说，同意今年3月遭到驱逐的德国大使回到委内瑞拉履职。

德国驻委大使丹尼尔·克里纳3月初和其他欧洲国家外交官一道，到委内瑞拉首都加拉加斯机场“迎接”反对派领导人胡安·瓜伊多回国，后者刚结束为反对派争取支持的南美五国游说之旅。委内瑞拉政府随后宣布克里纳为“不受欢迎人士”，勒令他离境。

委内瑞拉去年5月举行总统选举，总统尼古拉斯·马杜罗赢得连任，但反对派不承认选举结果。瓜伊多今年1月自封为“临时总统”，要求重新选举，得到美国、欧洲和拉丁美洲部分国家支持，后者继而加紧对马杜罗政府的经济制裁和外交孤立。德国政府2月公开承认瓜伊多是委内瑞拉合法领导人。

瓜伊多4月底试图鼓动军方发动政变、推翻马杜罗政府，没有成功；自那以后，反对派在委内瑞拉国内的示威声势减弱。

政府5月释放信号，称愿意修复对德关系。外交部长豪尔赫·阿雷亚萨在1日发表的声明中说，经德国政府同意，克里纳将重返驻委岗位，作为“两国外交关系正常化”步骤。德方暂时没有回应。（沈敏）【新华社微特稿】

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