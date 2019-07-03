俄提议与美换囚 要求释放俄籍飞行员亚罗申科

俄罗斯政府1日提议美国释放俄籍飞行员康斯坦丁·亚罗申科，作为交换，俄方将释放在押美国公民。

俄罗斯国际文传电讯社报道，外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说：“释放亚罗申科，用他交换一名或多名在这里（俄罗斯）服刑的美国人。”

亚罗申科2010年因涉嫌向美国走私可卡因，在利比里亚遭美国特种部队逮捕。他被判入狱20年，正在美国服刑。俄罗斯官员认定，亚罗申科案有政治动机。

外界猜测，俄罗斯方面可能考虑用美籍男子保罗·惠兰换回亚罗申科。

惠兰曾经在美国海军服役，后来入职美国汽车零部件生产商博格华纳公司，因涉嫌间谍活动去年12月28日在俄罗斯首都莫斯科一家酒店被捕。惠兰的家人说，惠兰不是间谍，去莫斯科是参加前同事与一名俄罗斯女子的婚礼。

按照里亚布科夫的说法，讨论释放惠兰不合适，因为他还没有在俄罗斯接受审理；换囚另有人选。

惠兰6月出庭时向美国总统唐纳德·特朗普求救，称美国要想“保持伟大”，必须“强势保护”公民，无论他们身处何地。

惠兰自称在拘留中心受到威胁和羞辱。美国驻俄罗斯大使馆1日指认俄政府虐待惠兰，称先前要求对他所处状况作独立评估遭到拒绝。

里亚布科夫1日敦促美国交还俄罗斯在美外交机构房产，作为修复两国关系裂痕的第一步。

几天前，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与特朗普在日本大阪出席二十国集团首脑会议期间会面。（陈丹）【新华社微特稿】

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